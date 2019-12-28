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O Ses Türkiye neden yok, neden yayınlanmadı? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TV 8’in sevilen yarışma programı bu hafta yayınlanmadı. Peki O Ses Türkiye neden yok, neden yayınlanmadı, O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Merak edilen tüm bu soruların cevapları haberimizde.

28 Aralık 2019 Cumartesi 20:11
O Ses Türkiye neden yok, neden yayınlanmadı? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TV 8’in en beğenilen ses yarışması O Ses Türkiye bu hafta ekranlarda olmayacak.

O Ses Türkiye

Son dönemin en sevilen yarışma programı olan O Ses Türkiye’nin sunuculuğu Acun Ilıcalı yapıyor. Yarışmanın jüri koltuğunda ise Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan gibi başarılı isimler yer alıyor. Hafta sonu akşamlarının vazgeçilmezi olan yarışmanın yerine bu hafta kanalın diğer yarışması Masterchef Türkiye’nin yarı final ve final bölümleri yayınlanacak. O Ses Türkiye ise 31 Aralık gecesi yılbaşı özel bölümüyle sevenleriyle buluşacak.

Kanalın diğer programı Masterchef Türkiye ise final bölümleriyle Cuma, Cumartesi ve Pazar günü saat 20.00’de TV 8 ekranlarında.

Son Güncelleme: 28.12.2019 20:11
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