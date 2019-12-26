O Ses Türkiye yılbaşı 2020 konukları belli oldu!

İzleyicileri her sene yılbaşında ekrana kilitleyen ve sevilen ünlü isimlere şarkı söyleten O Ses Türkiye’de bu sene yılbaşında sahnede olacak kişiler belli oldu. Uzun süredir ekranların sevilen yarışması O Ses Türkiye bu güne kadar birçok ünlü ismin sahne almasını sağladı. Sevilen kişilere şarkı söyleterek izleyicilere keyifli anlar yaratan programın yılbaşı çekimleri önceden yapıldı. Yapılan çekimler sonrası sosyal medya hesaplarından sahne alacak kişilerle ilgili videolar paylaşılmaya başladı.

O Ses Türkiye 2020 yılbaşında kimler var?

Ekranların ilgiyle izlenen yarışması O Ses Türkiye yılbaşında da izlenmeye devam edecek. Yılbaşına sayılı günler kala O Ses Türkiye yılbaşı özel programına hangi ünlü isimlerin katılacağı da belli olmaya başladı. O Ses’te Serenay Sarıkaya rüzgarı esecek. Yılbaşı özel programında Serenay Sarıkaya sahneye çıkacak. Yer aldığı dizilerde de ara ara şarkı söyleyen güzel oyuncu bu sene O Ses Türkiye’de jürilerin karşısında şarkı söyleyecek.

Biz Böyleyiz film ekibi yer alacak. O Ses Türkiye yılbaşı programına, Meriç Aral, Berrak Tüzünataç, Şebnem Bozoklu ve Özge Özpirinçci sahne alacak. Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, yer aldığı projelerde sesiyle ve güzelliği ile büyüleyen Tuvana Türkay, genç sevgililer Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu O Ses Türkiye yılbaşı programında sahne alacak.

Sporcular geçidi O Ses Türkiye!

Her sene sevilen sporcularında yer aldığı O Ses Türkiye yılbaşında bu sene de sporculara yer ayıracak. Beşiktaş’ın çok konuşulan kalecisi Lorius Karius sahnede şarkı söyleyecek. Ayrıca Fenerbahçeli Max Kruse ve Hakem Fırat Aydınus programda yer alacak.

Önceki senelerde Cüneyt Çakır, Cenk Tosun, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Yılmaz Vural gibi sporcu isimler katılarak izleyicilere keyifli anlar yaratmışlardı.

Geçen yıl kimler gelmişti?

2019 yılbaşı programına Bensu Soral, Demet Özdemir, Can Yaman, Caner Dindoruk, Aslıhan Gürbuz, Enes Arıkan, Aytaç Şaşmaz, Aydemir Akbaş, Beren Gökyıldız, Ezgi Eyüboğlu gibi isimler katılmıştı. Ayrıca Masterchef jürileri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Hazer Amani’de düet performansıyla dikkatleri üzerlerine çekmişti.

Genellikle, TV8’de program yapan kişilerin katıldığı yılbaşı özel programa bu sene TV8’de yeni dizileri başlayan Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un katılacağı düşünülüyor. Ayrıca, bu sene Masterchef jüriliğine dahil olan Danilo Şef’in de programda şarkı söyleyeceği konuşuluyor.