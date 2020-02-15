betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120151
ALTIN
308.333
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8948
EURO
6.5497

O Ses Türkiye'de 10 yılın yıldızlar gecesi birincisi kim oldu?

O Ses Türkiye'de 10 yılın yıldızlar gecesi birinci kim oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Yarışmanın son 10 yılına damga vuran isimlerin sonucunda şampiyon isim SMS ile ortaya çıktı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:41
O Ses Türkiye'de 10 yılın yıldızlar gecesi birincisi kim oldu?

İşitme engellilerin yararı için düzenlenen gecede ilk sezon şampiyonu Ferat Üngür, Dodan Özer, Mustafa Bozkurt, Oğuz Berkay Fidan ve Hasan Doğru sahnede yer aldı. O Ses Türkiye Yıldızlar Gecesi’nde yarışmaya damga vuran isimler sahnede bulunuyor. Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu üstlendiği ve işitme engelliler için özel bölüm canlı olarak ekranlarda izleyicilerle buluştu.

O Ses Türkiye Yıldızlar Gecesi, son on yılın iz bırakan yarışmacılarını ekranlara taşıdı. Gruplar halinde yarışan isimler SMS oylamaları sonucunda grup birincisi olarak performans sergiledi.

10 yılın şampiyonu SMS ile belli oldu

O Ses Türkiye yarışmasına son haftalarda Ayda Mosharraf, Ferat Üngür, Dodan Özer, Mustafa Bozkurt, Toprak Kardeş, Oğuz Berkay Fidan ve Hasan Doğru’nun da yer aldığı çok sayıda isim; Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk’ten oluşan jürinin karşısına çıktı.

Canlı yayındaki SMS oylamasındaki sonuca göre finale Ferat Üngür, Dodan Özer, Mustafa Bozkurt ve Hasan Doğru kaldı. SMS oylama sonucuna göre O Ses Türkiye Yıldızlar Gecesi’nde 10 yılın şampiyonu Feerat Üngür olmuştur.

Son Güncelleme: 15.02.2020 15:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Best FM'den ayrılan Ceyhun Yılmaz'ın yeni adresi Kafa Radyo oldu!
Best FM'den ayrılan Ceyhun Yılmaz'ın yeni adresi Kafa Radyo oldu!
Tuvana Türkay Ağır Romantik filmi hakkında konuştu!
Tuvana Türkay Ağır Romantik filmi hakkında konuştu!
Robert Pattinson, ilk kez Batman kostümüyle görücüye çıktı
Robert Pattinson, ilk kez Batman kostümüyle görücüye çıktı
Tutunamayanlar Keloğlan kimdir? Gerçek adı nedir? Atakan Özyurt hakkında bilgiler
Tutunamayanlar Keloğlan kimdir? Gerçek adı nedir? Atakan Özyurt hakkında bilgiler
Gel Dese Aşk dizisi 1. fragman yayınlandı
Gel Dese Aşk dizisi 1. fragman yayınlandı
Survivor Panorma programı ne zaman başlayacak?
Survivor Panorma programı ne zaman başlayacak?

Popüler Haberler

TV8 Survivor 2020 1. Bölüm tanıtımı yayınlandı
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmenin tabiri ve anlamı
2020 yeni torba yasa geliyor! KYK Borcu,Vergi, sicil affı da gündemde! Torba yasa ne zaman çıkar?
Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik neden ağladı?
2020 İOKBS bursluluk sınav başvurusu için son gün ne zaman, başvurular ne zaman sona erecek?
Tv8 Survivor 2020 hangi günler yayınlanacak? Survivor 2020 yayın tarihleri ve saatleri
İŞKUR üzerinden KPSS şartsız 241 sağlık personeli alınacak! Personel kadroları ve alım şartları nelerdir?
Eser Yenenler Show Neden yok, neden yayınlanmadı? EYS neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Öğretmen dizisinin fragmanı oyuncu kadrosu ve konusu
O Ses Türkiye'de birinci olan ne kazandı? O Ses Türkiye Şampiyonu büyük ödül olarak ne aldı?
2020 ALES Sonbahar sınavı ne zaman yapılacak? 2020 ALES Sonbahar sınav tarihi
Mersinli Cihangir veya Kenedy Dayı kimdir, aslen nerelidir? Ankara beni bulsun dedi, buldular!
İŞKUR 5 Şehirde 15-30 Yaş Arası Gençler için Başvuruları Almaya Başladı
Emirates hostes alımı yapacak! Emirates hostes alımı başvuru şartları nelerdir?
İş mülakatı için görüşmeye giderken sık yapılan hatalar nelerdir? İş mülakatları için öneriler
O Ses Türkiye'deki finalist Uygar Erdoğan kimdir?
TOKİ 2020 kura çekiliş tarihleri belli oldu mu? Toki dar gelirliye sosyal konut kura çekiliş tarihleri
Gel Dese Aşk Gelirim Öl Dese Ölürüm şarkısı kimin? Gel Dese Aşk Gelirim Öl Dese Ölürüm şarkısı sözleri ve videosu
Rüyada karınca görmek ne demektir? Rüyada karınca görmenin tabiri ve anlamı
O Ses Türkiye finalinde Hayri Kasaç'ın söylediği Kürtçe ninni
Sözcü gazetesi Tv kanalı mı açacak? Sözcü TV ne zaman yayına girecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.