O Ses Türkiye'de 10 yılın yıldızlar gecesi birincisi kim oldu?

İşitme engellilerin yararı için düzenlenen gecede ilk sezon şampiyonu Ferat Üngür, Dodan Özer, Mustafa Bozkurt, Oğuz Berkay Fidan ve Hasan Doğru sahnede yer aldı. O Ses Türkiye Yıldızlar Gecesi’nde yarışmaya damga vuran isimler sahnede bulunuyor. Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu üstlendiği ve işitme engelliler için özel bölüm canlı olarak ekranlarda izleyicilerle buluştu.

10 yılın şampiyonu SMS ile belli oldu

O Ses Türkiye Yıldızlar Gecesi, son on yılın iz bırakan yarışmacılarını ekranlara taşıdı. Gruplar halinde yarışan isimler SMS oylamaları sonucunda grup birincisi olarak performans sergiledi.

O Ses Türkiye yarışmasına son haftalarda Ayda Mosharraf, Ferat Üngür, Dodan Özer, Mustafa Bozkurt, Toprak Kardeş, Oğuz Berkay Fidan ve Hasan Doğru’nun da yer aldığı çok sayıda isim; Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk’ten oluşan jürinin karşısına çıktı.

Canlı yayındaki SMS oylamasındaki sonuca göre finale Ferat Üngür, Dodan Özer, Mustafa Bozkurt ve Hasan Doğru kaldı. SMS oylama sonucuna göre O Ses Türkiye Yıldızlar Gecesi’nde 10 yılın şampiyonu Feerat Üngür olmuştur.