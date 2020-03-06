Odatv'ye BTK kararıyla erişim engeli

Libya’da şehit düşen bir MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin bir haber yayımlauan OdaTV’de söz konusu haber nedeniyle OdaTV Haber Müdürü, gazeteci Barış Terkoğlu ile haberi yapan gazeteci Hülya Kılınç, gözaltına alındı. Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç'ın MİT Kanunu’nda düzenlenen ‘istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek’ suçundan tutuklanmasının hemen ardından ise OdaTV internet sitesi ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) kararıyla erişime kapatıldı.

Soruşturma açılan söz konusu haberde, şehit MİT mensubunun görev yeri, rütbesi, resmi ve hatta ailesinin kimliğine ulaşılabilmesini kolaylaştıracak bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı tarafından idari tedbir kararı alınarakgetirilen Odatv'nin siyesine girmeye çalışanlar BTK'nın engellemeye dair karar yazısı ile karşılaşıyorlar.

Odatv, yaşanan son olayların ardından resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, paylaşımında; erişim engeli ile ilk kez karşılaştıkları belirtildi ve "Hukuki haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı okurlarımıza duyururuz" ifadeleri kullanıldı.

Diğer taraftan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a ile yaptığı bir haberde Bakan Akar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'a ise 7 bin 80 TL adli para cezası uygulandı. Mahkeme, “kamu görevlisine hakaret” suçundan verilen bu ceza için hükmün açıklanmasını geri bıraktı.