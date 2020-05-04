Öğretmen dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? Öğretmen yeni sezon başlama tarihi

FOX TV ekranlarında yayınlanan Öğretmen dizisi 2. sezonu araştırılmaya başlandı. Kısa bir süre önce televizyon ekranlarına taşınan ve 4 bölümüyle büyük bir izlenme rakamlarına ulaşmayı başaran Öğretmen dizisinin vedası ortaya çıktı.

Öğretmen 2. sezon ne zaman başlayacak?

Öğretmen dizisi 4 Mart günü ekranlara gelmeye başlamıştı. 25 Mart Çarşamba günü ekranlara gelen 4. bölümü sonrasında sete ara vermek zorunda kalan Öğretmen’in çekimleri koronavirüs nedeniyle durmuştu. Diziyi takip edenler ise Öğretmen dizisinin 5. bölümünün ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı.

Öğretmen 2. sezon başlama tarihi

Öğretmen dizisi yeni sezonunun Eylül 2020’de başlaması öngörülüyor. Bu sebeple Öğretmen dizisinin 9 Eylül 2020 Çarşamba günü yeni sezonuyla yayınlanması bekleniyor. Öğretmen dizisinin bölüm sayısı belli değil ve bu sebeple Med Yapım ve Fox TV arasında reytinglere bağlı olarak dizinin bölüm sayısı ilerleyen bölümlerde netleşecek. Diziler reyting aldıkları sürece izlenmekte ve yapımcılar diziyi devam ettirmektedir.

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