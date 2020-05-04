Öğretmen dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? Öğretmen yeni sezon başlama tarihi

FOX TV ekranlarında yayınlanan Öğretmen dizisi 2. sezonu araştırılmaya başlandı. Kısa bir süre önce televizyon ekranlarına taşınan ve 4 bölümüyle büyük bir izlenme rakamlarına ulaşmayı başaran Öğretmen dizisinin vedası ortaya çıktı.
Öğretmen 2. sezon ne zaman başlayacak?
Öğretmen dizisi 4 Mart günü ekranlara gelmeye başlamıştı. 25 Mart Çarşamba günü ekranlara gelen 4. bölümü sonrasında sete ara vermek zorunda kalan Öğretmen’in çekimleri koronavirüs nedeniyle durmuştu. Diziyi takip edenler ise Öğretmen dizisinin 5. bölümünün ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı.
Öğretmen 2. sezon başlama tarihi
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