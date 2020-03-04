Öğretmen Dizisi Gizem kimdir? Gerçek adı nedir? Afra Saraçoğlu hakkında bilgiler ve rol aldığı diziler

Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanan Öğretmen bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluşacak. İlker Kaleli, Ceren Moray ve Serhat Kılıç gibi isimlerin başrolünü üstlendiği Öğretmen dizisinde en kritik karakterlerden birisi de 12-A sınıfı öğrencisi Gizem olacak. Rüya’nın intiharı sonrasında herkes umursamaz bir tavır takınırken, Gizem bu konuyu oldukça önemser. Zeynep Hoca’nın resmini görüp şaşıran Gizem ise Akif Hoca ile yüzleşecek isimler arasında yer alacak.

Öğretmen dizisi Afra Saraçoğlu kimdir?

1998 yılında dünyaya gelen Afra Saraçoğlu’nun annesi Lütfiye Saraçoğlu’dur. Özcan Deniz tarafından keşfedilen Saraçoğlu, ‘’İkinci Şans’’ isimli sinema filminde rol almıştır. Filmde Nurgül Yeşilçay’ın kızı Çiçek’e hayat veren Saraçoğlu bu yapımdan sonra ‘’Kötü Çocuk’’ isimli filmle kariyerini sürdürdü.

Dizi kariyerineyse ‘’Fazilet Hanım ve Kızları’’ ile başlayan Afra Saraçoğlu son olarak Kardeş Çocukları’nda Hayat karakterini canlandırmıştır.

Afra Saraçoğlu rol aldığı yapımlar

Fazilet Hanım ve Kızları (Ece Egemen) – 2017

Kardeş Çocukları (Hayat) – 2019

Limit – 2020

Öğretmen – 2020