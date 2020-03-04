Öğretmen dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?

Fox TV ekranlarında bu akşam itibari ile yayın hayatına başlayan dizilerden birisi Öğretmen dizisi oldu. Dizi konusuyla ve heyecan veren bölümü ile izleyicileri ekran başına topladı. Dizide öğrencilerine iyi bir insan olma dersi vermek isteyen İlker Kaleli yani Akif Öğretmen’in öğrencilerine bu dersi verme serüvenini anlatıyor. Sınıfı rehin alan Akif Öğretmen sınıftan öğrenci olan Rüya Önek’in ölümüne neden olan kişiyi de aramaktadır.

İlker Kaleli’nin yanı sıra Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol gibi isimlerinde oyuncu kadrosunda yer aldığı dizide aynı zamanda sosyal medyadan yapılan linç de işleniyor. Peki dizi beğenildi mi?

Fragmanları ve dizinin ilk bölümü izleyiciler tarafından beğeni topladı. Ancak kesin sonuçlar için 4 Mart yani bu akşama ait reyting sonuçlarının belli olması gerekiyor.