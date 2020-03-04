Öğretmen Dizisi Taner kimdir? Gerçek adı nedir? Serhat Kılıç hakkında bilgiler

Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ile izlenen Öğretmen dizisindeki karakterler araştırılmaya devam ediyor. Dizinin ilk bölümünde en çok dikkat çeken karakterlerden bir tanesi de okul müdürü Taner Hoca olarak görüldü.

Taner Hoca Kimdir?

Öğretmen dizisinin başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkan İlker Kaleli’nin başarılı performansı yanında dizideki diğer önemli karakterlerden biri olan Taner Hoca’da takdir toplayan isimlerden biri oldu. Okul müdürü olarak görülen Taner Hoca, Akif Hoca’nın sınıfta yaptığı patlama sonrasında kıymetli canını hemen dışarıya atar ve ortaya komik görüntüler çıkar.

Öğretmen dizisinde Taner Hoca karakterini Serhat Kılıç canlandırıyor. Serhat Kılıç Taner 1975 senesinde doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bitiren başarılı oyuncu doktorasını ise reji konusunda gerçekleştirmiştir. Başarılı oyuncu Atatürk Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışması ardından 2012 senesinde Cats&Dogs isimli prodüksiyon şirketini kurmuş ve burada yeni bir deneyim elde etmiştir. Kılıç ilk oyunculuk deneyimini Benim Annem Bir Melek dizisinde elde etmiştir. Sonrasında Uyanık Bar isimli programda sunuculuk yapmıştır.

Serhat Kılıç kariyerinin en parlak dönemini TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisiyle yaşamıştır. Fenomen dizide başarılı oyunculuk performansı ile hafızalara kazınmıştır. Sonrasında ise Söz dizisinde yer almış ve burada da izleyen herkesi büyülemeyi başarmıştır.