betgram betgram setrabet

İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
108978
ALTIN
329.747
DOLAR
6.0873
STERLİN
7.9197
EURO
6.8830

Öğretmen Dizisi Taner kimdir? Gerçek adı nedir? Serhat Kılıç hakkında bilgiler

Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Öğretmen dizisindeki Taner Hoca en çok dikkat eçeken isimlerden biri oldu peki Öğretmen dizisindeki Taner kimdir? İşte okul müdürü Taner Hoca hakkındaki tüm detaylar…

04 Mart 2020 Çarşamba 23:09
Öğretmen Dizisi Taner kimdir? Gerçek adı nedir? Serhat Kılıç hakkında bilgiler

Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ile izlenen Öğretmen dizisindeki karakterler araştırılmaya devam ediyor. Dizinin ilk bölümünde en çok dikkat çeken karakterlerden bir tanesi de okul müdürü Taner Hoca olarak görüldü.

Öğretmen dizisinin başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkan İlker Kaleli’nin başarılı performansı yanında dizideki diğer önemli karakterlerden biri olan Taner Hoca’da takdir toplayan isimlerden biri oldu. Okul müdürü olarak görülen Taner Hoca, Akif Hoca’nın sınıfta yaptığı patlama sonrasında kıymetli canını hemen dışarıya atar ve ortaya komik görüntüler çıkar.

Taner Hoca Kimdir?

Öğretmen dizisinde Taner Hoca karakterini Serhat Kılıç canlandırıyor. Serhat Kılıç Taner 1975 senesinde doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bitiren başarılı oyuncu doktorasını ise reji konusunda gerçekleştirmiştir. Başarılı oyuncu Atatürk Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışması ardından 2012 senesinde Cats&Dogs isimli prodüksiyon şirketini kurmuş ve burada yeni bir deneyim elde etmiştir. Kılıç ilk oyunculuk deneyimini Benim Annem Bir Melek dizisinde elde etmiştir. Sonrasında Uyanık Bar isimli programda sunuculuk yapmıştır.

Serhat Kılıç kariyerinin en parlak dönemini TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisiyle yaşamıştır. Fenomen dizide başarılı oyunculuk performansı ile hafızalara kazınmıştır. Sonrasında ise Söz dizisinde yer almış ve burada da izleyen herkesi büyülemeyi başarmıştır.

Son Güncelleme: 04.03.2020 23:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Odatv'ye BTK kararıyla erişim engeli
Odatv'ye BTK kararıyla erişim engeli
La Casa de Papel yeni fragmanı izleyicilerle buluştu! Dizinin 4. sezonu ne zaman yayınlanacak?
La Casa de Papel yeni fragmanı izleyicilerle buluştu! Dizinin 4. sezonu ne zaman yayınlanacak?
Mucize Doktor asistan Damla kimdir? Gerçek adı ne? Merve Dizdar hakkında bilgiler
Mucize Doktor asistan Damla kimdir? Gerçek adı ne? Merve Dizdar hakkında bilgiler
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Emanet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Emanet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!
MEB genel müdür'ünden öğretmen dizisine eleştiri !
MEB genel müdür'ünden öğretmen dizisine eleştiri !
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Boran ölüyor mu? EDHO Boran infaz mı edilecek? Mustafa Üstündağ Eşkıya'dan neden ayrıldı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Boran ölüyor mu? EDHO Boran infaz mı edilecek? Mustafa Üstündağ Eşkıya'dan neden ayrıldı?

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 7 Mart 2020 Cumartesi - Burç yorumunuz günlük yaşantınız için neler söylüyor?
Gelinim Mutfakta 6 Mart Cuma bilezikleri kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu?
Temizlik Benim İşim 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Kuaförüm Sensin 6 Mart Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
Nöbetçi noter listesi 7 Mart 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama
Nöbetçi Noter Listesi 7 Mart – 8 Mart 2020 Cumartesi Pazar İllere Göre Bu Hafta Sonu Tüm Şehirlerde Hangi Noterler Açık?
En uzun sürüş menziline sahip elektrikli araba hangisidir?
Et benlerinden kurtulmak için uygulanabilecek doğal çözümler
Fındık fiyatları ne kadar? 6 Mart 2020 Cuma Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Öğle namazı kaç rekattır? Öğle namazı nasıl kılınır ve öğle namazı vakitleri
Mucize Doktor Damla kimdir? Gerçek adı nedir? Merve Dizdar hakkında bilgiler
İzmir Belediyesi iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Devlet fakirlik maaşı nasıl alınır? Fakirlik maaşı şartları ve başvuru işlemleri
Yaşa göre kalp atışı ve nabız hızı kaç olmalı
Arka Sokaklar Nadya neden yok? Wilma Elles Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı?
Halkbank müşteri hizmetlerine beklemeden direk bağlanma yöntemi
Mimarlık ofisi nasıl açılır? İç mimarlar ne iş yapar?
Yazılımcı nasıl olunur? Yazılımcı mesleği kazancı ne kadardır?
Hercai Mustafa Bey Kimdir? Gerçek adı nedir? Halil İbrahim Kalaycıoğlu hakkında bilgiler
Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı kılınışında hangi dualar okunur? Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.