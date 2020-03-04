betgram betgram setrabet

İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
108978
ALTIN
329.747
DOLAR
6.0873
STERLİN
7.9197
EURO
6.8830

Öğretmen dizisi uyarlama mı? Fox TV Öğretmen dizisi hangi diziden uyarlama?

FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Öğretmen dizisinin uyarlama olup olmadığı merak edilmeye başladı. Öğretmen dizisi uyarlama mı, FOX TV Öğretmen dizisi hangi diziden uyarlama diye soranlar için işte, detaylar…

04 Mart 2020 Çarşamba 23:42
Öğretmen dizisi uyarlama mı? Fox TV Öğretmen dizisi hangi diziden uyarlama?

FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Öğretmen dizisinin uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Daha yayın hayatına başlamadan fragmanları ve konusu ile sıkça gündeme gelen dizi, yayın hayatına başladı. Bazı öğretmenler tarafından tepki ile karşılaşan dizi, bazı kişiler tarafından da oldukça fazla ilgi gördü. Dizinin başrollerinde İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu gibi isimler yer alıyor. Öğretmen dizisi ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi dizinin uyarlama olup olmadığı sorusu…

İlker Kaleli hayranları uzun bir aradan sonra tekrar televizyonda seyretmenin heyecanını yaşarken, dizi sosyal medya üzerinden oldukça fazla ilgi gördü.

 

Öğretmen Dizisi Uyarlama Mı?

Yayın hayatına başlaya Öğretmen dizisi, 2019 yılında yayınlanan bir diziden uyarlama. Japon yapımı isimli diziden uyarlanan Öğretmen dizisi konusu itibariyle ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hiragi’s Homeroom yayınlandığı dönem çok ses getirmişti.

Öğretmen Dizisi Oyuncuları Kimler?

Dizinin kadrosunda İlker Kaleli’nin yanı sıra; Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol’un başrollerinde yer aldığı Öğretmen dizisinin oyuncu kadrosunda, Seyit Nizam Yılmaz, Ramazan Mert Demir, Ömer Furkan Eroğlan, Efekan Can, Ezgi Gör, Elif Ceren Balıkçı, Can Bartu Aslan, Beran Soysal, Hakan Dinçkol, Hasan Şahintürk, İsmail Karagöz, Bensu Uğur, Özgür Civelek, Cansın Şenel, Göksü Melek Ulucan, Deniz Özgür, Burak Can Aras, Doğa Özüm ve Metehan Parıltı gibi başarılı isimler yer alıyor.

 

Öğretmen Dizisi Konusu Ne?

Öğretmen dizisinin başkahramanı öğretmen olan Akif Erdem… Dizide de öğretmenin yaşantısı konu ediniyor. Akif Erdem, öğrencilerine hayat dersi vermek isteyen bir öğretmendir. Ancak Akif Öğretmen öğrencilere bir şeyler öğretmek isterken herkesin alışık olduğu yollardan değil çok farklı metodlarla ders vermektedir. 

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfı öğrencilerini rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından ayırır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Önek’in ölümüne aranızdan kim sebep oldu?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır: doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.

Konusu ile ilk fragmandan itibaren dikkatleri üzerine çeken dizinin uzun soluklu olması bekleniyor.

 

Son Güncelleme: 04.03.2020 23:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Odatv'ye BTK kararıyla erişim engeli
Odatv'ye BTK kararıyla erişim engeli
La Casa de Papel yeni fragmanı izleyicilerle buluştu! Dizinin 4. sezonu ne zaman yayınlanacak?
La Casa de Papel yeni fragmanı izleyicilerle buluştu! Dizinin 4. sezonu ne zaman yayınlanacak?
Mucize Doktor asistan Damla kimdir? Gerçek adı ne? Merve Dizdar hakkında bilgiler
Mucize Doktor asistan Damla kimdir? Gerçek adı ne? Merve Dizdar hakkında bilgiler
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Emanet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Emanet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!
MEB genel müdür'ünden öğretmen dizisine eleştiri !
MEB genel müdür'ünden öğretmen dizisine eleştiri !
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Boran ölüyor mu? EDHO Boran infaz mı edilecek? Mustafa Üstündağ Eşkıya'dan neden ayrıldı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Boran ölüyor mu? EDHO Boran infaz mı edilecek? Mustafa Üstündağ Eşkıya'dan neden ayrıldı?

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 7 Mart 2020 Cumartesi - Burç yorumunuz günlük yaşantınız için neler söylüyor?
Gelinim Mutfakta 6 Mart Cuma bilezikleri kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu?
Temizlik Benim İşim 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Kuaförüm Sensin 6 Mart Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
Nöbetçi noter listesi 7 Mart 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama
Nöbetçi Noter Listesi 7 Mart – 8 Mart 2020 Cumartesi Pazar İllere Göre Bu Hafta Sonu Tüm Şehirlerde Hangi Noterler Açık?
En uzun sürüş menziline sahip elektrikli araba hangisidir?
Et benlerinden kurtulmak için uygulanabilecek doğal çözümler
Fındık fiyatları ne kadar? 6 Mart 2020 Cuma Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Halkbank müşteri hizmetlerine beklemeden direk bağlanma yöntemi
6 Mart Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 kanalların yayın akışları! TV'de yer alan diziler ve programlar
Arka Sokaklar Nadya neden yok? Wilma Elles Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı?
Öğle namazı kaç rekattır? Öğle namazı nasıl kılınır ve öğle namazı vakitleri
Yaşa göre kalp atışı ve nabız hızı kaç olmalı
Doya Doya Moda 6 Mart Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
Mucize Doktor Damla kimdir? Gerçek adı nedir? Merve Dizdar hakkında bilgiler
Devlet fakirlik maaşı nasıl alınır? Fakirlik maaşı şartları ve başvuru işlemleri
Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı kılınışında hangi dualar okunur? Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?
Çöp kutusu kovasının kokmaması için pratik yöntemler
Özel numaradan arayan nasıl öğrenilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.