Öğretmen dizisi uyarlama mı? Fox TV Öğretmen dizisi hangi diziden uyarlama?

FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Öğretmen dizisinin uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Daha yayın hayatına başlamadan fragmanları ve konusu ile sıkça gündeme gelen dizi, yayın hayatına başladı. Bazı öğretmenler tarafından tepki ile karşılaşan dizi, bazı kişiler tarafından da oldukça fazla ilgi gördü. Dizinin başrollerinde İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu gibi isimler yer alıyor. Öğretmen dizisi ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi dizinin uyarlama olup olmadığı sorusu…

İlker Kaleli hayranları uzun bir aradan sonra tekrar televizyonda seyretmenin heyecanını yaşarken, dizi sosyal medya üzerinden oldukça fazla ilgi gördü.

Öğretmen Dizisi Uyarlama Mı?

Yayın hayatına başlaya Öğretmen dizisi, 2019 yılında yayınlanan bir diziden uyarlama. Japon yapımı isimli diziden uyarlanan Öğretmen dizisi konusu itibariyle ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hiragi’s Homeroom yayınlandığı dönem çok ses getirmişti.

Öğretmen Dizisi Oyuncuları Kimler?

Dizinin kadrosunda İlker Kaleli’nin yanı sıra; Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol’un başrollerinde yer aldığı Öğretmen dizisinin oyuncu kadrosunda, Seyit Nizam Yılmaz, Ramazan Mert Demir, Ömer Furkan Eroğlan, Efekan Can, Ezgi Gör, Elif Ceren Balıkçı, Can Bartu Aslan, Beran Soysal, Hakan Dinçkol, Hasan Şahintürk, İsmail Karagöz, Bensu Uğur, Özgür Civelek, Cansın Şenel, Göksü Melek Ulucan, Deniz Özgür, Burak Can Aras, Doğa Özüm ve Metehan Parıltı gibi başarılı isimler yer alıyor.

Öğretmen Dizisi Konusu Ne?

Öğretmen dizisinin başkahramanı öğretmen olan Akif Erdem… Dizide de öğretmenin yaşantısı konu ediniyor. Akif Erdem, öğrencilerine hayat dersi vermek isteyen bir öğretmendir. Ancak Akif Öğretmen öğrencilere bir şeyler öğretmek isterken herkesin alışık olduğu yollardan değil çok farklı metodlarla ders vermektedir.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfı öğrencilerini rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından ayırır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Önek’in ölümüne aranızdan kim sebep oldu?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır: doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.

Konusu ile ilk fragmandan itibaren dikkatleri üzerine çeken dizinin uzun soluklu olması bekleniyor.