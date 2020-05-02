Öğretmen dizisi yeni bölümleri ile ne zaman devam edecek?

Hiiragi’s Homeroom isimli Japon yapımı diziden uyarlanan ve kısa zaman içinde izleyiciler tarafından beğenilen Öğretmen dizisi Fox TV ekranlarında yayınlanıyordu. Başrol oyuncusu olarak İlker Kaleli’nin yer aldığı Öğretmen dizisi ilk bölümlerini yayınlaması sonrasında koronavirüs salgını engeline takılmış ve çekimlerine ara vermek zorunda kalmıştı.

Dünya’nın neredeyse tümünü etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle hayatın pek çok alanı olumsuz etkilendi. Dizi sektörü de olumsuz etkilenenler arasında yer aldı. Fox TV ekranlarında yayınlanmasına yeni başlanmış olan Öğretmen dizisi de salgın sebebiyle çekimlerini durdurdu. Dizinin sevenleri ve izleyicileri ise yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladılar.

Öğretmen Dizisi Ne Zaman Devam Edecek?

Sevilen dizilerden biri olan Öğretmen dizisinin yeniden sete çıkış tarihi 27 Mayıs olarak açıklandı. Dizinin yeni bölümlerinin çekilmesi ardından sonraki haftalarda televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlanacaktır.

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