İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303

Öğretmen dizisi yeni bölümleri ile ne zaman devam edecek?

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümleri ile izleyicilerin beğenisini kazanan Öğretmen dizisi koronavirüs salgını sebebiyle çekimlerine ara vermişti. Dizinin izleyicileri internet üzerinden “Öğretmen dizisi yeni bölümleri ile ne zaman devam edecek?” sorusunu aratmaya başladı. İşte Öğretmen dizisi ile ilgili tüm detaylar…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 05:16
Öğretmen dizisi yeni bölümleri ile ne zaman devam edecek?

Hiiragi’s Homeroom isimli Japon yapımı diziden uyarlanan ve kısa zaman içinde izleyiciler tarafından beğenilen Öğretmen dizisi Fox TV ekranlarında yayınlanıyordu. Başrol oyuncusu olarak İlker Kaleli’nin yer aldığı Öğretmen dizisi ilk bölümlerini yayınlaması sonrasında koronavirüs salgını engeline takılmış ve çekimlerine ara vermek zorunda kalmıştı.

Dünya’nın neredeyse tümünü etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle hayatın pek çok alanı olumsuz etkilendi. Dizi sektörü de olumsuz etkilenenler arasında yer aldı. Fox TV ekranlarında yayınlanmasına yeni başlanmış olan Öğretmen dizisi de salgın sebebiyle çekimlerini durdurdu. Dizinin sevenleri ve izleyicileri ise yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladılar.

Öğretmen Dizisi Ne Zaman Devam Edecek?

Sevilen dizilerden biri olan Öğretmen dizisinin yeniden sete çıkış tarihi 27 Mayıs olarak açıklandı. Dizinin yeni bölümlerinin çekilmesi ardından sonraki haftalarda televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlanacaktır.

Sağlık haberlerinden Türkiye’deki tüm gelişmelere kadar merak ettiğin manşetler için hemen Haberport mobil uygulamasını indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Günlük Instagram akışında sıcak gelişmeleri görmek istiyorsan bizi takip etmeyi unutma >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et

Son Güncelleme: 02.05.2020 05:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!
Tolga Çevik Arkadaşım Hoşgeldin tekrar bölümleri ile Star'da
Tolga Çevik Arkadaşım Hoşgeldin tekrar bölümleri ile Star'da
Tartışmalara konu olan Aşk 101 dizisi Netflix'te başladı! Aşk 101 dizisinin konusu ne anlatıyor?
Tartışmalara konu olan Aşk 101 dizisi Netflix'te başladı! Aşk 101 dizisinin konusu ne anlatıyor?

Popüler Haberler

Bankalarda işe personel alım süreci nasıl işler? Başvurular nasıl yapılır?
Bankaların SMS ile kredi başvuru numaraları! Güncel banka SMS ile kredi başvurusu yapma numaraları
Oyuncu Hazal Kaya hangi dizide rol alacak? Ekranlara dönüyor mu?
Kuruluş Osman Bahadır kimdir? Gerçek adı nedir? Çağhan Çulha hakkında bilgiler
HalkBank 2020 konut kredisi erteleme maliyeti ne kadar?
2 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne, konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gerekli?
WhatsApp kredi başvurusu nasıl yapılır? WhatsApp kredi başvurusu nedir?
Öğretmen dizisi yeni bölümleri ile ne zaman devam edecek?
Kawasaki hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? 9 yaş altı çocuklarda görülen kawasaki sendromu nedir?
Elif dizisi bitti mi, neden bitti? Kanal 7 Elif dizisi yeni sezonda devam edecek mi, bitti mi?
Nihat Hatipoğlu Ramazan programında ne kadar para alıyor?
Zümrüdüanka yeni bölüm var mı yok mu? 11 Nisan Zümrüdüanka 10.bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?
Survivor 46.Bölüm fragmanı 15 Nisan Çarşamba 2020
Arda ile Omuz Omuza yeni bölüm neden yayınlanmadı? 19 Nisan Pazar Arda ile Omuz Omuza neden yok?
Kuzey Koreli Kim Yo-jong ölürse yerine kim geçecek?
Queen Sono yeni sezon olacak mı? Netflix'ten Queen Sono 2. sezon için duyuru
2020 yılında otomobil fiyatları düşer mi? Yaz aylarında otomobil fiyatları artacak mı?
Aşk 101 dizisi yeni sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 2. sezon tarihi belli mi? Aşk 101 nereden, nasıl izlenir?
5.000 TL hemen kredi onayı alacağınız bankalar hangileridir? 5.000 TL kredi için banka şartları
Sihirbazlar Çetesi 3 filmi ne zaman vizyona girecek? Yeni gelen oyuncular ve konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.