Öğretmen Ziya kimdir? Gerçek adı nedir? Ruhi Sarı rol aldığı dizi ve yapımlar

İlk bölümü ile bu akşam FOX TV ekranlarına gelen Öğretmen dizisinin başrollerinde İlker Kaleli ve Ceren Moray gibi başarılı birçok oyuncu yer almaktadır. Öğretmen dizisinin ilk bölümünde, Akif Zeynep'e evlenme teklifi edecek. Küçükkapı Lisesi'ne ataması yapılan Zeynep'e Akif her geçen gün sonunu bilmeden aşık oluyordu. Peki, Öğretmen dizisi Pazarcı Ziya kimdir? İşte, Öğretmen dizisine dair tüm detaylar...
Öğretmen dizisi Ziya kimdir?
Öğretmen dizisinde yer alan Ziya karakteri, Ali'nin babasıdır. Ziya karakterin bir oğlu bir de kızı vardır. Ziya'nın kızının doping yapmış olduğu iddialarını duyan Ali'nin de aklında bin bir türlü sorular dönüyordu. Ali'nin babası ise, Ali'ye bu tarz dedikodulara kulak vermemesini tembihler. Rüya'nın intihar etmesi ise Ziya'yı derinden yaralar.
Öğretmen dizisinde ki Ziya karakteri olan Ruhi Sarı kimdir?
18 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da doğan Ruhi Sarı, tiyatro hayatına İstanbul'un Kartal ilçesinde ki Kartal Sanat Tiyatrosu'nda başladı. Liseden mezun olmasının ardından da Selçuk Üniversitesi'nde Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılında yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı Sen de Gitme adlı filmde Rıfat karakterine hayat vererek sinemaya ilk adımını attı. Sen de Gitme adlı filmde canlandırdığı rol ile 33. Antalya Film Şenliği Altın Portakal Film Festivali'nde ödül kazandı.
1998 yılında Üçüncü Sayfa adlı sinema filminde Başak Köklükaya ile başrollerini paylaşarak başarılı bir işe yeniden imzasını attı. 2000 yılında yönetmenliğini Mahinur Ergun'un üstlendiği Şaşıfelek Çıkmazı dizisinde rol alarak Derya Alabora, Zuhal Gencer, Fikret Kuşkan ve Dilaver Uyanık ile set arkadaşlığı yaptılar.
2001 yılında Maruf adlı sinema filminde Maruf karakterini canlandırdı. 2007 yılında da Kabadayı adlı sinema filminde mafya adamı karakterine hayat verdi. 2008 yılında Aşk Yakar adlı dizi ile Tarantino karakterini başarılı bir şekilde canlandırdı. 17 Eylül 2004 tarihinde ise Natali Yeres ile dünya evine giren Ruhi Sarı'nın bir oğlu vardır.
2012 yılında TRT Çocuk'ta Köstebekgiller dizisinde Gürkan karakterini canlandırdı. 2015 yılında Sen Benimsin adlı dizide Ahlas Toprak karakterinin rolünü oynadı. 2017 yılında ise Benzersiz adlı sinema filminde oynadı.
Ruhi Sarı'nın filmleri ve dizileri
2020 - İki Gözüm
2020 - Öteki İhtimal
2020 - Hayalet 3 Yaşam
2019 - Şuursuz Aşk
2019 - Hayatımız Film
2018 - Kapan
2018 - Güvercin
2018 - Bende Kal
2018 - Kafalar Karışık
2017 - Söz
2017 - Sümela'nın Şifresi
2017 - Benzersiz
2016 - Seni Seven Ölsün
2016 - Bütün Saadetler Mümkündür
2015 - Son Takla
2015 - O Aşk Benim
2015 - Sen Benimsin
2015 - Köstebekgiller: Perili Orman
2014 - Yola Çıkmak
2014 - Yağmur: Kıyamet Çiçeği
2014 - Ulan İstanbul
2014 - Diğer Yarım
2012 - İstirahat Odası
2012 - Köstebekgiller
2012 - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi
2011 - Sümela'nın Şifresi Temel
2011 - Mavi Kelebekler
2011 - Gişe Memuru
2010 - Küçük Günahlar
2010 - Kars Öyküleri
2010 - Kafe
2009 - Rus
2009 - Bahar Dalları