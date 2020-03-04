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Öğretmen Ziya kimdir? Gerçek adı nedir? Ruhi Sarı rol aldığı dizi ve yapımlar

Öğretmen dizisi, ilk bölümü ile bu akşam Fox TV ekranlarına gelecek. Yönetmenliğini Koray Kerimoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Merve Girgin'in kaleme aldığı Öğretmen dizisinde Pazarcı Ziya kimdir? İşte, Öğretmen dizisi ile ilgili detaylar...

04 Mart 2020 Çarşamba 23:10
Öğretmen Ziya kimdir? Gerçek adı nedir? Ruhi Sarı rol aldığı dizi ve yapımlar

İlk bölümü ile bu akşam FOX TV ekranlarına gelen Öğretmen dizisinin başrollerinde İlker Kaleli ve Ceren Moray gibi başarılı birçok oyuncu yer almaktadır. Öğretmen dizisinin ilk bölümünde, Akif Zeynep'e evlenme teklifi edecek. Küçükkapı Lisesi'ne ataması yapılan Zeynep'e Akif her geçen gün sonunu bilmeden aşık oluyordu. Peki, Öğretmen dizisi Pazarcı Ziya kimdir? İşte, Öğretmen dizisine dair tüm detaylar...

Öğretmen dizisi Ziya kimdir?

Öğretmen dizisinde yer alan Ziya karakteri, Ali'nin babasıdır. Ziya karakterin bir oğlu bir de kızı vardır. Ziya'nın kızının doping yapmış olduğu iddialarını duyan Ali'nin de aklında bin bir türlü sorular dönüyordu. Ali'nin babası ise, Ali'ye bu tarz dedikodulara kulak vermemesini tembihler. Rüya'nın intihar etmesi ise Ziya'yı derinden yaralar. 

Öğretmen dizisinde ki Ziya karakteri olan Ruhi Sarı kimdir?

18 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da doğan Ruhi Sarı, tiyatro hayatına İstanbul'un Kartal ilçesinde ki Kartal Sanat Tiyatrosu'nda başladı. Liseden mezun olmasının ardından da Selçuk Üniversitesi'nde Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılında yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı Sen de Gitme adlı filmde Rıfat karakterine hayat vererek sinemaya ilk adımını attı. Sen de Gitme adlı filmde canlandırdığı rol ile 33. Antalya Film Şenliği Altın Portakal Film Festivali'nde ödül kazandı. 

1998 yılında Üçüncü Sayfa adlı sinema filminde Başak Köklükaya ile başrollerini paylaşarak başarılı bir işe yeniden imzasını attı. 2000 yılında yönetmenliğini Mahinur Ergun'un üstlendiği Şaşıfelek Çıkmazı dizisinde rol alarak Derya Alabora, Zuhal Gencer, Fikret Kuşkan ve Dilaver Uyanık ile set arkadaşlığı yaptılar. 

2001 yılında Maruf adlı sinema filminde Maruf karakterini canlandırdı. 2007 yılında da Kabadayı adlı sinema filminde mafya adamı karakterine hayat verdi. 2008 yılında Aşk Yakar adlı dizi ile Tarantino karakterini başarılı bir şekilde canlandırdı. 17 Eylül 2004 tarihinde ise Natali Yeres ile dünya evine giren Ruhi Sarı'nın bir oğlu vardır. 

2012 yılında TRT Çocuk'ta Köstebekgiller dizisinde Gürkan karakterini canlandırdı. 2015 yılında Sen Benimsin adlı dizide Ahlas Toprak karakterinin rolünü oynadı. 2017 yılında ise Benzersiz adlı sinema filminde oynadı. 

Ruhi Sarı'nın filmleri ve dizileri

2020 - İki Gözüm 

2020 - Öteki İhtimal

2020 - Hayalet 3 Yaşam

2019 - Şuursuz Aşk

2019 - Hayatımız Film

2018 - Kapan

2018 - Güvercin

2018 - Bende Kal

2018 - Kafalar Karışık

2017 - Söz

2017 - Sümela'nın Şifresi

2017 - Benzersiz

2016 - Seni Seven Ölsün

2016 - Bütün Saadetler Mümkündür

2016 2017 - Kırgın Çiçekler

2015 - Son Takla

2015 - O Aşk Benim

2015 - Sen Benimsin

2015 - Köstebekgiller: Perili Orman

2014 - Yola Çıkmak

2014 - Yağmur: Kıyamet Çiçeği

2014 - Ulan İstanbul

2014 - Diğer Yarım

2012 - İstirahat Odası

2012 - Köstebekgiller

2012 - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi

2011 - Sümela'nın Şifresi Temel

2011 - Mavi Kelebekler

2011 - Gişe Memuru

2010 - Küçük Günahlar

2010 - Kars Öyküleri

2010 - Kafe

2009 - Rus

2009 - Bahar Dalları

 

 

Son Güncelleme: 04.03.2020 23:10
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