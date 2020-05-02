Ömer Döngeloğlu Koronavirüse mi yakalandı, ne zaman ekranlara dönecek?

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan iftar ve sahur programlarının sunucusu olarak bilinen ve sevilen, dini sorulara verdiği cevaplarla beğeni kazanmış olan İlahiyatçı ve aynı zamanda yazar olan Ömer Döngeloğlu, sahur ve iftar programlarında yer almadı. İzleyici Ömer Döngeloğlu’nun programlara çıkmama nedenini merak ediyor.

Ömer Döngeloğlu’nun Korona Virüs Testi Pozitif Çıktı!

‘’Sağlık Durumum İyi, Hastalığı Hafif Atlatıyorum’’

Kanal 7 ekranlarının sevilen yüzü Ömer Döngeloğlu, korona virüs testinin pozitif olduğunu açıkladı. Hafif şekilde atlattığını belirten Döngeloğlu, Başakşehir Hastanesinde tedavi olduğunu söyledi.

Kanal 7 ekranlarının sahur ve iftar programlarının sunucusu olan Ömer Döngeloğlu’nun korona virüs testi pozitif çıktı. Bu konu ile ilgili program yapımcısı olan Niyazi Gedik, Ömer Döngeloğlu’nun hafif şekilde hastalığı geçirmekte olduğunu ve hastanede tedavi altına alındığını söyledi. Durumunun iyi olduğunu Ömer Döngeloğlu’nun iletmesini istediğinin de altını çizdi. Hocamıza ve tüm hastalarımıza dua edelim diyen Gediz, yanlış haberlerin yayılmaması için Ömer Döngeloğlu ile olan konuşmasını yayınladı.