Ömer Döngeloğlu Sahur Vakti programı neden yok, hangi kanalda program yapıyor? Youtube kanal adresi

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu uzun yıllardır Kanal 7 ekranlarında sahur programı yapmaktaydı. Ancak bu yıl kanal bir değişiklik yaparak Ömer Döngeloğlu yerine Mustafa Karataş ile anlaştı. Bu anlaşmanın Ömer Döngeloğlu’nun koronavirüs tedavisi görmesi nedeniyle yapıldığı iddia edildi.

Ömer Döngeloğlı hangi kanalda yayın yapıyor?

Ramazan ayının salgın dönemine denk gelmesi nedeniyle televizyon ekranlarında yapılan iftar programlarına seyirci kabul edilmiyor. Bu nedenle birçok program intenet ortamına taşındı. Ömer Döngeloğlu ise konu ile ilgili olarak Ramazan programını Youtube kanalı üzerinden yapacağını duyurdu.

Ömer Döngeloğlu Twitter hesabından yaptığı şu paylaşım ile canlı yayın yapacağını belirtti:

‘’Selamün aleyküm arkadaşlar kişisel you tube kanalımızdan inşaAllah Ramazanı şerifte canlı yayınla sohbetler yapmayı düşünüyorum kanalımızın linki aşağıdadır https://t.co/BgFSGY080C