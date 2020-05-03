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Ömer Döngeloğlu'nun ölmeden önce gerçekleştirdiği son vaaz videosu

Ramazan aylarında, çoğu vatandaş tarafından sıklıkla izlenen Ömer Döngeloğlu geçtiğimiz günlerde son yolcuğuna uğurlandı. Ekranlarda bir süredir görülmeyen ve kısa bir süre sonra vefat ettiği bilgisi kamuoyuna paylaşılan Ömer Döngeloğlu hakkında insanlar Ömer Döngeloğlu'nun ölmeden önce gerçekleştirdiği son vaaz videosu oldukça merak edilmeye başlandı. İşte Döngeloğlu hocanın son vaazı ve ölümü hakkındaki tüm detaylar.

03 Mayıs 2020 Pazar 17:21
Ömer Döngeloğlu'nun ölmeden önce gerçekleştirdiği son vaaz videosu

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu’nun ölmesi sonrasında bu haberi duyan ülkenin farklı bölgelerinden birçok kişi son derece üzüntü yaşadı. Ömer Döngeloğlu tarafından gerçekleştirilen en son vaazının paylaşılması üzerinde, izlenme rekorları kırdı. O video haberimizin içeriğinde.

Ömer Döngeloğlu’nun son vaazı

Ömer Döngeloğlu’nun koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesi ülke genelinde büyük bir üzüntü doğurdu. Döngeloğlu tarafından gerçekleştirilen en son vaaz ile yaptığı sohbet intenet üzerinden paylaşılınca, video izlenme rekoları kırdı. Döngeloğlu’nun üzerinden gerçekleştirmiş olduğu duaya milyonlarca kişi amin dedi.

Bu sene ramazan ayrı bir imtihan olacak

Döngeloğlu tarafından bu seneki ramazan ayı için bize büyük bir imtihan olacak demesi oldukça konuşuldu. Ömer Döngeloğlu hoca tarafından verilen vaazda kullanmış olduğu sözcükler su şekilde:

Bizim için bu sene ağır imtihan olacak. Teravihlerimizi evlerimizde hiç değilse cemaat yaparak Allah'ım kılmayı, peygamberimizi de sevindirmeyi, Allah'ım seni de razı etmeyi bu Ramazan'da ve bayrama da gerçek bayramla çıkmayı ümmeti Muhammed'e, insanlığa nasip et yarabbi. Dualarımızın kabulü için, bütün geçmişlerimizin, atalarımızın ve ecdadımızın, din ve devlet büyüklerimizin, ahirete göçmüşlerimizin ruhu için, milletimizin, vatanımızın, devletimizin, insanlığın birliği, güç ve kuvveti, kardeşliği ve selameti için, hayırların fethi için, Allah rızası için el-fatiha.

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Ömer Döngeloğlu'nun son vaazı
Son Güncelleme: 03.05.2020 17:21
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