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Ortadoğu gazetesi son baskı manşeti ile yayın hayatına son verdi!

Ülkemizde uzun yıllardır hizmet veren Ortadoğu gazetesi yayın hayatına son verdi. Ortadoğu gazetesi son baskı manşetiyle yayın hayatını bitirdiğini açıkladı.

18 Şubat 2020 Salı 18:25
Ortadoğu gazetesi son baskı manşeti ile yayın hayatına son verdi!

1972 yılında yayımlanmaya başlanan Ortadoğu gazetesinin, yayın hayatı son buldu. Gazetenin son baskısı 17 Şubat Pazartesi günü yapıldı. Son Baskı manşetiyle çıkarılan Ortadoğu gazetesinin son baskısında, okuyuculara ve çalışanlar teşekkür edildi.

Ortadoğu Gazetesinin son baskısında şu ifadelere yer verildi:

"Her kuruluş; tıpkı insan gibi yaşar ve hayatı sona erer. Gazeteniz ORTADOĞU da 48 yıllık hayatına bugün son veriyor. Basın ağacından altın bir yaprak daha düştüğü için üzüntülüyüz. Ancak, bize ihanet edenlerin sonunun da çok uzun olmayacağını görüyor ve biliyoruz. 48 yıldır bize destek veren tüm okurlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yarım asra yakındır yolu bu gazeteden geçenlere de teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın…

Gazetemize geldiklerinde 'Ceketimizi satar bu gazeteyi yine de yaşatırız' diyenlerin son iki yıldır yaptıkları vefasızlıkları unutmayacağız. 'Ceketimizi satarız' diyenler ceketlerini satmadı ama  bize her türlü tuzağı kurmayı sürdürdü. Hayal kırıklıklarımız kaldıramayacağımız kadar derin. Yani eski dostlar düşman oldu. Bununla da kalmadılar bizi sırtımızdan hançerlediler."

Son Güncelleme: 18.02.2020 18:25
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