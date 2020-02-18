Ortadoğu gazetesi son baskı manşeti ile yayın hayatına son verdi!

1972 yılında yayımlanmaya başlanan Ortadoğu gazetesinin, yayın hayatı son buldu. Gazetenin son baskısı 17 Şubat Pazartesi günü yapıldı. Son Baskı manşetiyle çıkarılan Ortadoğu gazetesinin son baskısında, okuyuculara ve çalışanlar teşekkür edildi.
Ortadoğu Gazetesinin son baskısında şu ifadelere yer verildi:
Gazetemize geldiklerinde 'Ceketimizi satar bu gazeteyi yine de yaşatırız' diyenlerin son iki yıldır yaptıkları vefasızlıkları unutmayacağız. 'Ceketimizi satarız' diyenler ceketlerini satmadı ama bize her türlü tuzağı kurmayı sürdürdü. Hayal kırıklıklarımız kaldıramayacağımız kadar derin. Yani eski dostlar düşman oldu. Bununla da kalmadılar bizi sırtımızdan hançerlediler."