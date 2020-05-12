Örümcek Adam Eve Dönüş filmi konusu ve oyuncu kadrosu!

Koronavirüs nedeni ile dizi setleri ara vermişken televizyon kanalları da dünyanın en fazla izlenen filmlerini ekranlara getirmeye devam ediyor. ATV ekranlarında Spider-Man çılgınlığı yaşanmaya devam ederken son olarak yayınlanacak Örümcek Adam Eve Dönüş filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak edilmeye devam ediyor.

Örümcek Adam Eve Dönüş filmi konusu

Tony Stark’ın gözetiminde eve dönen örümcek adam Halası May ile yaşamaya devam etmektedir. Normal hayatına dönse de mahallesini ve mahalle halkını korumaya başlayan örümcek adam Akbaba’nın ortaya çıkması ile birlikte tekrar bütün insanlığı korumaya çalışacaktır.

Örümcek Adam Eve Dönüş filmi oyuncu kadrosu

Tom Holland: Peter Parker / Spider-Man

Michael Keaton: Adrian Toomes / Vulture

Robert Downey Jr.: Tony Stark / Iron Man

Zendaya: Michelle

Marisa Tomei: Aunt May / May Parker

Martin Starr: Mr. Harrington

Jacob Batalon: Ned Leeds

Laura Harrier: Liz Allan

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 22:08