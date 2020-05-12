Örümcek Adam Eve Dönüş filmi konusu ve oyuncu kadrosu!

Koronavirüs nedeni ile dizi setleri ara vermişken televizyon kanalları da dünyanın en fazla izlenen filmlerini ekranlara getirmeye devam ediyor. ATV ekranlarında Spider-Man çılgınlığı yaşanmaya devam ederken son olarak yayınlanacak Örümcek Adam Eve Dönüş filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak edilmeye devam ediyor.
Örümcek Adam Eve Dönüş filmi konusu
Tony Stark’ın gözetiminde eve dönen örümcek adam Halası May ile yaşamaya devam etmektedir. Normal hayatına dönse de mahallesini ve mahalle halkını korumaya başlayan örümcek adam Akbaba’nın ortaya çıkması ile birlikte tekrar bütün insanlığı korumaya çalışacaktır.
Örümcek Adam Eve Dönüş filmi oyuncu kadrosu
Tom Holland: Peter Parker / Spider-Man
Michael Keaton: Adrian Toomes / Vulture
Zendaya: Michelle
Marisa Tomei: Aunt May / May Parker
Martin Starr: Mr. Harrington
Jacob Batalon: Ned Leeds
Laura Harrier: Liz Allan
Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 22:08