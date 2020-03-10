Öykü Gürman'ın Gel Dese Aşk dizisi şarkısı sözleri

Gel Dese Aşk Dizisinin Şarkı Sözleri

ATV ekranlarında başlayan Osman Sınav tarafından hazırlanan dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler: Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Altan Gördüm, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Yiğit Koçak, Selim Gürata, Aslıhan Malbora ve Ayşe Defne Piriçci.

Dizinin tanıtımında çalan ve Öykü Gürman tarafından seslendirilen Gel Dese Aşk şarkısı büyük ilgi gördü. Sen Anlat Karadeniz dizisinde de dizi müziğini seslendiren Öykü Gürman, sesiyle yine dikkatleri çekmeyi başardı. Gel Dese Aşk şarkısı da dizinin tanıtımından sonra izleyiciler tarafından büyük beğeni kazandı ve şarkı indirilmeye başlandı.

Gel Dese Aşk Sözleri

Gel dese aşk gel dese;

Hayaline koşarım… Gülüşüne koşarım... Geçerim… Ben, benden geçerim…

Bulsam seni, gel dese aşk gel dese;

Gelirim… Aşkına koşar gelirim…

Görsem seni, ol dese aşk ol dese;

Olurum… Sana kuş olur, uçarım…

Sevsem seni, öl dese aşk öl dese;

Ölürüm… Sevişine ölürüm…