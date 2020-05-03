Oynat Bakalım sunucusu Furkan Dede kimdir nereli kaç yaşında?

TV 8 ve TV8,5 ekranlarında yayınlanan Oynat Bakalım isimli programın sunuculuğunu gerçekleştiren Furkan Dede izleyicilerin meraklı araştırmalarına konu oluyor. Aşağıdaki kısımda Furkan Dede ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar yer alıyor.

Furkan Dede Kimdir?

Furkan Dede 1986 senesinde doğmuştur. İlk olarak Show TV ekranlarında Acun Ilıcalı tarafından sunulan Var mısın Yok musun? İsimli programda kendini gösteren Dede burada 100.000 TL para ödülü kazandı. Bu yarışmadan kazandığı para ile ticarete atılan ancak umduğunu elde edemeyen Furkan Dede sonraki dönemde Survivor Panama: Kızlar Erkekler’de yarıştı.

2013 senesinde Acun Ilıcalı’nın kanalı olan TV 8 ekranlarında Oynat Bakalım isimli programın sunuculuğunu yapan Furkan Dede, 2015 senesinde Sinek 2’li isimli programı sunuculuğunu da üstlendi. Kendisi Survivor’un yayınlandığı dönemlerde düzenli olarak Survivor Ekstra isimli programda yorumculuk da yapıyor.

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