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Oyuncu Hazal Kaya hangi dizide rol alacak? Ekranlara dönüyor mu?

Aşk- Memnu ve Bizim Hikaye dizileriyle gönüllerde taht kuran Hazal Kaya ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Oyuncunun hayranları Hazal Kaya hangi dizide oynayacak, Hazal Kaya ekranlara dönecek mi sorularının cevaplarını merak etmeye başladı. İşte detaylar…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 06:04
Oyuncu Hazal Kaya hangi dizide rol alacak? Ekranlara dönüyor mu?

Güzel oyuncu Hazal Kaya, hamilelik nedeniyle bir süreliğine setlere ara vermişti. Bebeğini doğuran başarılı oyuncu, setlere geri dönüyor. Hazal Kaya’nın içerisinde yer alacağı yeni yapım belli oldu. İşte detaylar…

Koronavirüsten dolayı evinde bebeği ile ilgilenen Hazal Kaya, yaz aylarında çekilmesi planlanan bir sinema filminde rol alacağını duyurdu. Son olarak rol aldığı dizinin sezon finalini yapması ve hamile olmasından dolayı setlere ara veren başarılı oyuncu geri dönüyor.

Hazal Kaya Ekranlara Geri Dönüyor

Nisan 2019’da hamilelik haber alan ve Kasım 2019’da da oğlu Fikret Ali’yi kucağına alan güzel oyuncu Hazal Kaya, Instagram’da Tuvana Büyükçınar ile yaptığı sohbet esnasında yaz aylarında bir sinema filmiyle ekranlara geri döneceğini belirtti.

Projeyle ilgili bilgi veren Kaya, yazın çekilecek olan bir sinema filminde rol alacağını ancak şu an virüsten dolayı çekimlerin durduğunu ifade etti. Çekimlerin ne zaman başlayacağı konusunda bilgi sahibi olmadığını söyleyen başarılı oyuncu, yapımcılar tarafında gelecek açıklamaları beklediğini söyleyerek yeni projesi hakkında hayranlarını bilgilendirdi.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 06:04
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