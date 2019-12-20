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Ozan Güven kimdir? Ozan Güven hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Ünlü oyuncu Ozan Güven yeni dizisiyle ekranlara dönüyor. Yer aldığı projelerle adından söz ettiren Ozan Güven kimdir, nerelidir? İşte ünlü oyuncunun oynadığı diziler ve hakkında bilinmeyen detaylar.

20 Aralık 2019 Cuma 21:52
Ozan Güven kimdir? Ozan Güven hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Sevilen oyuncu Ozan Güven son projesi Babil dizisindeki Egemen karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncu içinde bulunduğu tüm projelerle adında çokça söz ettiriyor.

Ozan Güven Kimdir?

Ozan Güven aslında Ozan Muharrem Güven 1975 yılının Mayıs ayında Almanya’da doğmuştur. Ayrıca Güven, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Moden Dans Bölümünden mezun olmuştur. Oyunculuğa ilk adımı ise İzmir Belediye Konservatuvarı’nda aldığı oyunculuk dersleriyle atmıştır.

Ozan Güven

Ozan Güven oyunculuk üzerine adını 2005 yılında oynadığı dizi Bir İstanbul Masalı’nda canlandırdığı Demir karakteriyle duyurmuştur. Hatta bu rolle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü de almıştır.

Özel yaşamında ise genel olarak rahat giyinmeyi seven Ozan Güven, hem Almanca hem de İngilizce bilmektedir. Ünlü oyuncunun en sevdiği renk yeşildir. Boğa burcu olan Güven, boş vakitlerinde ise maket yapmayı ve fotoğraf çekmeyi seviyor.

Ozan Güven hangi dizide, filmde oynadı?

Oyunculuğun yanı sıra aynı zamanda senaryoda yazan Güven otuzu aşkın projede yer almıştır. En son Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler adlı sinema filminde yer almıştır. Geçen yılda Jet Sosyete adlı dizide rol aldı. Ünlü oyuncu son dönemde en çok ses getirdiği proje Fi dizisi oldu. Dizide canlandırdığı Can Manay karakteriyle fenomen oldu.

Ozan Güven 2

Bunun dışında Cem Yılmaz’la olan dostluğu bilinen Ozan Güven, Arif V 216 filminde 216 karakterini canlandırmış ve yine çok beğenilmişti.

Şimdilerde ise Ozan Güven’i Babil dizisinde göreceğiz. Dizide eski rol arkadaşları Halit Ergenç ve Nur Fettahoğlu’da Güven’e eşlik edecek.

Babil dizisinde Egemen karakterini canlandıracak olan Güven, dizide Halit Ergenç’in canlandırdığı akademisyenin dostu olarak yer alacak.

Ozan Güven boyu, kilosu, eşi

Başarılı oyuncu 175 boyunda ve 67 kilodur. Ayrıca Ozan Güven 2005 yılında yönetmen Türkan Derya ile evlenmiş ve Ali Ateş Güven adında bir de oğlu vardır. Ancak Ozan Güven 2010 yılında eşi Türkan Derya’dan ayrılmıştır.

Ünlü oyuncunun ismi şu sıralar Yüsra Geyik ile anılmaktadır.

Ozan Güven rol aldığı diziler şu şekildedir;

  • Jet Sosyete (2018)
  • İklim Meselesi (2017)
  • Fi (2017)
  • Koyu Kırmızı (2012)
  • Muhteşem Yüzyıl (2012-2013)
  • Güneydoğudan Hikayeler Önce Vatan (2010)
  • Arka Sokaklar (2010)
  • Canım Ailem (2008-2009)
  • Hırsız Polis (2006)
  • Bir İstanbul Masalı (2003)
  • Koçum Benim (2002)
  • Bana Abi De (2002)
  • Aslı ve Kerem (2002)
  • Dünya Varmış (2001)
  • 5 Maymun Çetesi (1999)
  • İkinci Bahar (1998)
  • Çiçeği Büyütmek (1998)

Dizilerin dışında Ozan Güven’in rol aldığı filmler ise şu şekildedir;

  • Balalayka (2000)
  • Yıldız Tepe (2000)
  • 9 (Dokuz) (2002)
  • G.O.R.A (2003)
  • Yazı Tura (2003)
  • A.R.O.G. (2008)
  • Arthur: Maltazar’ın İntikamı (2009)
  • Ejder Kapanı (2009)
  • Yahşi Batı (2009)
  • Pek Yakında (2014)
  • Annemin Yarası (2015)
  • Arif V 216 (2017)
  • Karakomik Filmler (2019)
Son Güncelleme: 20.12.2019 21:52
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