Payitaht Abdülhamid dizisi sezon finali ne zaman olacak? Yeni sezonda devam edecek mi?

TRT 1 ekranlarının en çok sevilen dizilerinden biri olarak karşımıza çıkan Payitaht Abdülhamid dizisi 4 sezondur başarılı bir şekilde yayın hayatına devam ediyor. Son olarak koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine kısa bir süreliğine ara veren dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı ve sezon finalinin ne zaman gerçekleşeceği izleyiciler tarafından intenet üzerinde araştırılan konulardan bazıları olarak görülüyor.

Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncuları 1 Mayıs günü Youtube üzerinden izleyicileri ile buluştu. Dizinin yeni bölümlerinin yayınlanamaması sonrasında zaman zaman Youtube üzerinden izleyiciler ile buluşan dizi oyuncuları dizi hakkında bazı bilgiler verdiler. Bülent İnal, Cem Uçan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gürkan Uygun ile yönetmen Doğan Ümit Karaca ve senarist Uğur Uzunok yaptıkları yayında bazı önemli ifadeler kullandılar.

Dizinin oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, “Hepimiz biliyorum çekimleri çok özlerdik. Ciddi manada set ortamını özledik. İnşallah bir araya geleceğiz, kavuşacağız” dedi.

Senaryo yazarı Uğur Uzukok ise çekimlerin devam edemediği bu günler içinde Payitaht Abdülhamid ile ilgili okumalar yaptıklarını, sezon finali için çalıştıklarını ifade etti.

4. Sezonu ile TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin ne zaman yeniden çekimlerine başlanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Dizinin çekimlerine tekrar ne zaman başlanacağı bilinmezken, sezon finali ile ilgili de kesin bir bilgi bulunmuyor. Sezon finali hakkında bilinen tek bilgi senaryo ekibinin bu bölüm için ciddi çalışma kaydettikleri yönünde.

Dizinin senaryo yazarı Uğur Uzukok 14 yaşından beri Abdülhamid’in hayatını okuduğunu, diziye hazırlanırken birçok makale okuduğunu, üniversitelerin kütüphanelerinden faydalandığını ve dizide işlenen senelere göre okuduğu makalelere farklı bir gözle bakabildiğini aktardı. Uzukok, “Ortalama her bölüm için, 50 sayfa makale okuyoruz” dedi.

Aşağıdaki kısımda dizi ekibinin yaptığı canlı yayının tümü yer alıyor.

Ekonominin gidişatını takip etmek, siyaset gündeminde neler olup bitiyor öğrenmek ve diğer tüm haberler için Haberport’un mobil uygulamasını indir, piyasaları takip etmeye başla!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Takip ettiğin haberlerimizden memnunsan, hadi, bizi Instagram’da da takip etmeye başla! >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et