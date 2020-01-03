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Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölümde neler olacak belli oldu! Dizi fragmanı yayınlandı

Türkiye'nin reytingli yapımlarından birisi olan Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümü için nefesler tutuldu ve bugün yaynlanan fragmanla Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölümde neler olacak belli oldu!

03 Ocak 2020 Cuma 18:33
Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölümde neler olacak belli oldu! Dizi fragmanı yayınlandı

TRT 1 ekranlarında izleyenleriyle buluşmaya devam eden Payitaht Abdülhamid dizisinin 103. bölümü sabırsızlıkla bekleniyor. Tarih dizisi sevenlerin sıkı takip ettiği yapım başarılı reyting grafiği ile 100 bölüm sınırını geçmeyi başarırken, yeni bölümde bir kez daha izleyenleri ekranları başına kilitlemeyi hedefliyor. Bugün ekranlara gelen fragmana göre Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümü 3 Ocak akşamı yani bu akşam ekranlara gelecek. Fragmanda ise kritik gelişmelerin yaşanacağı anlaşılıyor.

Payitaht Abdülhamid'te Heyecan Durulmayacak

2020'nin ilk bölümü olarak ekrana gelecek 103. bölümde, Payitaht Abdülhamid dizisinin sürükleyici sahnelerle izleyenlere sunulacağı görülüyor. Saat 20:00'da yayınlanacak dizinin yeni bölümünde II. Abdülhamid, kritik kararlar almak zorunda kalacak ve bu kararları uygularken karşılaşacağı olaylar izleyenleri heyecanlandıracak.

Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk ve Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı dizi 3 Ocak 2020 Cuma akşamı 20:00'da TRT 1 ekranlarında olacak.

 

Son Güncelleme: 03.01.2020 18:33
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