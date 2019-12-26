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Payitaht Abdülhamid Tahsin Paşa öldü mü? Bahadır Yenişehirlioğlu diziden ayrılıyor mu? Tarihte Tahsin Paşa nasıl öldü?

Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte Payitaht Abdülhamid Tahsin Paşa öldü mü, Bahadır Yenişehirlioğlu diziden ayrılıyor mu, tarihte Tahsin Paşa nasıl öldü soruları gündeme geldi.

26 Aralık 2019 Perşembe 14:35
Payitaht Abdülhamid Tahsin Paşa öldü mü? Bahadır Yenişehirlioğlu diziden ayrılıyor mu? Tarihte Tahsin Paşa nasıl öldü?

Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölümü TRT 1ekranlarında yayınlanacak. Başrolünde Bülent İnal’ın yer aldığı Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölümleri her Cuma akşamı TRT 1’de yayınlanıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Tahsin Paşa’yı canlandıran Bahadır Yenişehirlioğlu’na neler olacağı merak ediliyor.

Tahsin Paşa Ölecek mi?

Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanında Tahsin Paşa’nın hastalandığı görülüyor. Abdülhamid’in Bulgar prensliğini tehdit etmesinin ardından, Tahsin Paşa’nın bir anda hastalanması dikkatleri çekiyor. İzleyiciler yeni bölümde Tahsin Paşa’ya ne olacağını merak ediyor. Fragman görüntülerinde doktorun “Tahsin Paşa hakkın rahmetine kavuştu” demesi dikkatleri çekiyor.

Tahsin Paşa Nasıl Öldü?

Padişah Abdülhamid Han tarafından 1894 yılında Mabeyn Başkatipliği görevine getirilen Tahsin Paşa, 1930 yılında hayatını kaybetmiştir. Tahsin Paşa’nın cansız bedeni Eyüp Sultan’a defnedilmişti.

Payitaht Abdülhamid 102. Bölüm Fragmanı

Son Güncelleme: 26.12.2019 14:35
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