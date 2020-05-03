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Pazar Sürprizi programı sunucusu kimdir?

Show TV'de yayınlanan Cumartesi Sürprizi ve Pazar Sürprizi programının sunucusunun kim olduğu merak ediliyor. Pazar Sürprizi programı sunucusu kimdir, Pazar Sürprizi programını Elif Özkul sunmaktadır.

03 Mayıs 2020 Pazar 18:35
Pazar Sürprizi programı sunucusu kimdir?

Show TV’de yayınlanan magazin programı Cumartesi Sürprizini kimin sunduğu merak ediliyor. Cumartesi Sürprizi programını Elif Özkul sunmaktadır. Elif Özkul İstanbul’da dünyaya gelmiştir ve İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur.

Elif Özkul Kimdir?

Show TV’de Cumartesi Sürprizi programını sunan Elif Özkul, güzelliği ve fiziğiyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Güzel sunucu 1988 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Özkul, mezun olduktan sonra Habertürk’te spikerlik kariyerine başlamıştır.

Daha sonra Show TV’ye geçen Elif Özkul, Cumartesi Sürprizi adlı magazin programını sunmaktadır. Özkul sunuculuğun yanı sıra oyunculukta yapmıştır ve ilk olarak Kara Sevda dizisinde rol almıştır. Bu diziden sonra Payitaht Abdülhamid dizisine geçen Özkul, bu dizide Fehime Sultan karakterini canlandırmaktadır.

 

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Son Güncelleme: 03.05.2020 18:35
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