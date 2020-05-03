Pazar Sürprizi programı sunucusu kimdir?

Show TV’de yayınlanan magazin programı Cumartesi Sürprizini kimin sunduğu merak ediliyor. Cumartesi Sürprizi programını Elif Özkul sunmaktadır. Elif Özkul İstanbul’da dünyaya gelmiştir ve İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur.

Elif Özkul Kimdir?

Show TV’de Cumartesi Sürprizi programını sunan Elif Özkul, güzelliği ve fiziğiyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Güzel sunucu 1988 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Özkul, mezun olduktan sonra Habertürk’te spikerlik kariyerine başlamıştır.

Daha sonra Show TV’ye geçen Elif Özkul, Cumartesi Sürprizi adlı magazin programını sunmaktadır. Özkul sunuculuğun yanı sıra oyunculukta yapmıştır ve ilk olarak Kara Sevda dizisinde rol almıştır. Bu diziden sonra Payitaht Abdülhamid dizisine geçen Özkul, bu dizide Fehime Sultan karakterini canlandırmaktadır.

Mobil uygulamamızı indir, gündemdeki olaylardan haberdar ol! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

En sıcak gelişmeleri anlık olarak okumayı istiyorsan, sen de Haberport Facebook grubunda yerini al! Hiçbir gelişmeden habersiz kalma!>>>Haberport’u Facebook’ta Takip Et!