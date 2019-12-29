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Peaky Blinders yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 6. sezon tarihi belli oldu!

İzleyiciler Peaky Blinders yeni sezon ne zaman yayınlanacak diye merak ederken dizinin 6. Sezon tarihi belli oldu. Peaky Blinders dizisinin 5. sezonu geçtiğimiz aylarda Netflix’te yayınlanmıştı.

29 Aralık 2019 Pazar 13:24
Peaky Blinders yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 6. sezon tarihi belli oldu!

Peaky Blinders dizisinin yeni sezonu geçtiğimiz aylarda Netflix’te yayınlandı. Peaky Blinders’ın 6. sezon tarihi beklenmeye başlandı. 1920’li yıllarda Birmingham’da bir çeteyi konu alan dizi Netflix ve BBC’de yayınlanıyor.

Peaky Blinders 5. Sezonunda Neler Oldu?

Dizinin son sezonu 6 bölüm olarak yayınlandı ve Shelbys ailesi 1929 buhranının yaşanmasıyla sorunlar yaşamaya başladı. Tommy Shelbys ise sezonu kafasına silah dayalı şekilde bitirdi. Dizinin yeni sezonunda Tommy’e neler olacağı merakla bekleniyor.

Peaky Blinders 6. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Peaky Blinders’ın 6. sezonu 11 Şubat 2020’den itibaren yayınlanacak. Bunun yanı sıra dizinin devamı Liverpool ve İskoçya’da sürecek. Dizinin 6. sezonu 4 Ekim 2019’da yayınlanmıştı. Dizinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı.

Peaky Blinders 6. Sezon Oyuncuları

Peaky Blinders’ın oyuncu kadrosunda Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Sophie Rundle ve Finn Cole yer alıyor. Grace Shelby karakterini canlandıran Annabelle Wallis’in dahil olup olmayacağı merak ediliyor. Ortaya atılan bazı iddialara göre Pekay Blinders’ın yeni sezonunda Samuel L. Jackson, Snoop Dogg ve A $ AP Rocky gibi isimler de yer alacak.

Peaky Blinders 7. Sezonu Çekilecek Mi?

Steven Knight daha önce yaptığı açıklamalarda dizinin 7. sezonunun yayınlanacağını söylemişti. Dizinin 7. Sezon onayı alması ise 6. Sezonun ne kadar izleneceğine bağlı.

Son Güncelleme: 29.12.2019 13:24
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