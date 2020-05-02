Show TV Mustafa Karataş İle İftar Vakti Programı Neden Yok? Prof. Dr. Mustafa Karataş Kanal Mı Değiştirdi?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ekranlarda yayınlanan İftar Vakti programları büyük ilgi görmektedir. 2020 yılında da Show Tv ekranlarında yayınlanması beklenen Mustafa Karataş ile İftar Vakti programı ekranlara gelmedi. İzleyici programın neden yayınlanmadığını merak ediyor.

Prof. Dr. Mustafa Karataş, farklı bir kanal ile anlaştığı açıklandı. Prof. Dr. Mustafa Karataş Kanal 7 ile anlaştı ve İftar programını Kanal 7’de yayınlayacak. Programın adı ‘’Prof. Dr. Mustafa Karataş ile İftar Saati’’oldu.

2019 yılı Ramazan ayında Show Tv ekranlarında iftar programı sunan Mustafa Karataş 2020 yılında Kanal 7 ile anlaştı ve iftar programını orada sunacak. İzleyici programın saat kaçta yayınlandığını merak ediyor. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ‘’Prof. Dr. Mustafa Karataş ile İftar Saati’’programı saat 18.45 te canlı yayın olarak ekranlara gelecek.

Prof. Dr. Mustafa Karataş İle İftar Saati Programı İletişim Numaraları ve Whatsapp Hattı

Ramazana özel olan bu programda Prof. Dr. Mustafa Karataş’a sorular sorabilirsiniz. Programın iletişim numaraları ve whatsapp hattı şu şekildedir:

-Prof. Dr. Mustafa Karataş ile İftar Saati İletişim Telefon Numarası: 0212 300 04 04

-Prof. Dr. Mustafa Karataş ile İftar Saati İletişim Telefon Numarası: 0212 300 06 06

-Prof. Dr. Mustafa Karataş ile İftar Saati Whatsapp Numarası: 0538 261 26 77