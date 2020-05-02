Prof. Dr. Ramazan Ayvalı kimdir, kaç yaşında, nerelidir, ne mezunudur? İşte Prof. Dr. Ayvalı hakkında merak edilen bilgiler

Ramazan ayına özel sohbetleriyle bilinen Prof.Dr. Ramazan Ayvallı, Ramazan-ı Şerif Sohbeti programında hadis yorumları yapmaktadır. Peki Ramazan Ayvallı kimdir?

Ramazan Ayvallı Kimdir?

1948’de Isparta Yalvaç’ta doğan Ramazan Ayvallı, 1969 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1979’da doktora tezini bitiren Ayvallı, Yozgat ve Samsun’da enstitülerde öğretim üyeliği görevi yapmıştır. 1984 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Selçuk Üniversitesine geçen Ayvallı, 1993’te ise Marmara Üniversitesinde göre ve başlamıştır. Marmara Üniversitesinde uzun yıllar görevini yürüten hadis araştırmacısı, 1989’da doçent, 1995’te profesör olmuştur. Hac ve Umre Rehberi, Sofu Baba ve Bazı Gönül Sultanları eserleridir.

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