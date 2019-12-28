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PuhuTV Jet Sosyete yılbaşı bölümü ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Gülse Birsel’in dizisi Jet Sosyete ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yılbaşı özel bölümü, fragmanlarının ardından çok konuşulmuştu. İzleyiciler, Puhu TV Jet Sosyete yılbaşı bölümü ne zaman saat kaçta yayınlanacak diye sormaya başladı. İşte, detaylar…

28 Aralık 2019 Cumartesi 15:45
PuhuTV Jet Sosyete yılbaşı bölümü ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Puhu TV üzerinden yayın hayatına devam eden Jet Sosyete, yılbaşı özel bölümü konuşulmaya devam ediyor. Cuma günleri saat 20.00’de Puhu TV’den yayınlanan dizinin yılbaşı özel bölümünde neler olacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz hafta dizinin yeni bölümü yayınlanmamış izleyiciler meraka düştü. Yılbaşı özel bölümü için yayınlanmayan dizinin yeni bölümünün 27 Aralık mı yoksa 31 Aralık mı yayınlanacağı tartışılıyor.

Ata Demirer’in konuk olduğu yılbaşı özel bölümünün tanıtımları 27 Aralık Cuma günü yayınlanacak diye yapılmıştı. Dizinin yeni bölümü dün akşam saat 20.00 itibari ile yayınlandı.  Dizinin yeni bölümünü Puhu TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Son Güncelleme: 28.12.2019 15:45
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