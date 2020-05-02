Queen Sono yeni sezon olacak mı? Netflix'ten Queen Sono 2. sezon için duyuru

Netflix’in ilk Afrika yapımı dizisi olan Queen Sono, birinci sezonuyla 28 Şubat 2020 tarihinde yayınlanmıştı. Başrolünde Pearl Thusi’nin rol aldığı Queen Sono dizisi için ikinci sezon onayı verildi. Dizinin yeni sezon çekimlerinin 2020 yılı sonunda yapılması planlanıyor. Queen Sono dizisinin ikinci sezon başlama tarihi ise çekimlerin ardından açıklanacak.

Queen Sono 2. Sezonda Neler Olacak?

Güney Afrikalı bir casus olan Queen Sono, annesinin ölümü ardındaki gizli olayları araştırmaktadır. Bir anda iş ve siyaset dünyasındaki pis işlerin içerisinde kalan Sono, yeni sezonda da Afrika genelindeki bir operasyonda yer alacak.

Netflix’in Afrika sorumlusu olan Dorothy Ghettuba, Queen Sono dizisinin ilk sezonunun Afrikalı güçlü bir kadını yansıttığını ve “önümüzdeki sezon Queen Sono'da neler yaptıklarını görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Queen Sono dizisinin oyuncuları arasında Pearl Thusi, Vuyo Dabula, Loyiso Madinga, Kate Liquorish, Sechaba Morojele, Rob van Vuuren, Chi Mhende, Otto Nobela, Khathu Ramabulana gibi isimler yer alıyor.

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