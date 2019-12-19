Ramo dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Show tv ramo ne zaman başlayacak?

Show TV yeni bir diziyi izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Show TV’de yayın hayatına başlayacak olan Ramo adlı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Yapım BKM film tarafından üstlenen Ramo dizisinin oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Görkem Sevindik gibi isimler yer alıyor.

Ramo dizisinin 2020 Ocak ayının ikinci haftası itibariyle başlayacağı tahmin ediliyor. Diziler genel olarak yeni yıla girilen ilk haftalarda ara vermektedir. Bu arayı iyi değerlendirmek isteyen Show TV yönetimi Ramo dizisini Ocak ayında başlatmayı planlıyor.

Ramo Dizisi 1. Fragmanı

Ramo dizisinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın yer alıyor. Dizinin senaryosu ise Yılmaz Şahin tarafından yazıldı.

Dizide Ramo karakterini Murat Yıldırım canlandıracak. Ramo dizisinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in yanı sıra İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular da yer alacak.

Dizide önemli birisine isyan eden Ramo’nun başına gelenler işlenecek. Ramo arkadaşlık, ihanet, aşk gibi duyguları bu dizide yaşayacak.