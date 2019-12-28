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Ramo dizisi 2. tanıtım fragmanı yayınlandı!

Yeni yılın en merak edilen projelerin başında Ramo dizisi geliyor. Geçtiğimiz hafta dizinin ilk fragmanı yayınlanmıştı. Şimdi ise Ramo dizisi 2. tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte diziyle ilgili detaylar.

28 Aralık 2019 Cumartesi 17:36
Ramo dizisi 2. tanıtım fragmanı yayınlandı!

Show TV’nin yeni dizisi Ramo’nun yeni bölümüyle ilgili görüntüler yayınlandı. Dizinin senaryosunu Yılmaz Şahin yazarken, yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın yapıyor. BKM’nin Show TV için hazırladığı dizi ilk bölümüyle büyük beğeni toplamıştı. Dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Ramo dizisi

Yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım’ın başrolünde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Dizide Ramo karakterini canlandıran Murat Yıldırım’a Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Görkem Sevindik, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Sevilen dizinin çekimleri de Adana’da devam ediyor. Dizinin ilk fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Bu hafta da dizinin ikinci fragmanı yayınlandı.

Dizin fragmanlarına bakıldığında dikkat çeken detaylar göze çarpıyor. Ramo’nun ‘çakallık dönemi bitecek, artı özüne dönecek aslan olacak. Ateşle oynayan yanmayı bilecek’ sözleri oldukça dikkat çekiyor. Dizide adalet, aile vicdan ve güven kavramlarına önem veriliyor.

Diziye bu kavramlarla birlikte bazı eleştiriler de geldi. Show TV’nin bir diğer dizisi Çukur’a benzetilen dizi eleştirilere maruz kaldı.

Ocak ayında ekranlara gelmesi beklenen dizinin kesin yayın tarihi ise henüz netleşmedi.

Son Güncelleme: 28.12.2019 17:36
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