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Ramo dizisi ne zama başlayacak? Dizi konusu ne? Ramo 1. Bölüm fragmanı yayınlandı

Hazırlıkları son sürat devam eden Ramo dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin merakla beklediği Ramo dizisi ne zaman başlıyor? Dizinin yayınlanan ilk fragmanı ve yayın tarihi ile ilgili detaylar haberimizde.

22 Aralık 2019 Pazar 08:54
Ramo dizisi ne zama başlayacak? Dizi konusu ne? Ramo 1. Bölüm fragmanı yayınlandı

Çekimleri uzun süredir devam eden ve merakla beklenen Ramo dizisi ekranlardaki yerini alıyor. Dizinin konusunun yanında oyuncu kadrosu büyük ses getirmişti. Başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Görkem Sevindik ve İlker Aksum gibi isimlerin yer aldığı dizinin ilk fragmanı yayınlandı.

Dizinin Show Tv ekranlarında yayınlanacağı kesinleşirken yayın tarihi ise henüz netleşmedi. Dizinin yapımcılığını ise BKM prodüksiyon gerçekleştiriyor.

Ramo dizisi konusu ne?

Dizi tam bir başkaldırıyı anlatmaktadır. Dizide Ramo karakteri patronuna başkaldırıyor ve ardından yaşadıkları anlatılıyor. Dizinin aile, adalet, intikam ve aşk konularının etrafında dönmesi bekleniyor.

Dizinin yayınlanan ilk fragmanı da büyük ilgi gördü. Yayınlanan fragmanda ise ilk olarak aşk ve çatışma sahneleri dikkati çekiyor.

Dizide iki ailenin arasındaki büyük sorunların arasında bir aşkın oluşması anlatılmaktadır. Dizide Adanalı Ramazan ve avukat Sibel imkansız bir aşkın içinde kalıyor.

Dizinin yapımcılığını BKM Film üstlenirken yönetmenliğini de Yağız Alp Akayadın yapmaktadır. Dizinin senaryosunu daha önce Muhteşem Yüzyıl’ın da senaristliğini yapan Yılmaz Şahin yapmakta.

Ramo dizisi oyuncuları

Heyecanla beklenen dizinin başrol oyuncuları da dikkat çekiyor. Dizinin başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum yer alırken ünlü oyunculara İdil Fırat, Nilüfer Açıkalın, Sacide Taşener, Cemre Baysel, Burcu Cavrar, İlhan Şen, Yıldırım Gücük ve Rüzgar Aksoy gibi isimlerde eşlik ediyor.

Dizinin en önemli isimlerinden biri olan Murat Yıldırım yer aldığı projelerle izleyicilerin beğenisi kazanmıştı. Uzun sürenin ardından şimdi de Ramo dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Murat Yıldırım kimdir?

Murat Yıldırım 13 Nisan 1979 yılında doğmuştur. Konya doğumlu olan ünlü oyuncu 1.82 boyunda ve 72 kilodur. Ünlü oyuncunun burcu ise Koç’tur.

Aslen Mardin kökenli olan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunudur. Oyunculuğa ilk adımını da üniversitenin tiyatrosunda atan Yıldırım burada üç yıl boyunca amatör tiyatro oyunlarında yer almıştır.

Kamera karşısında ilk oyunculuk deneyimini ise 1999 yılında Ayrılsak da Beraberiz dizisiyle kazanmıştır. Murat Yıldırım adını duyurduğu en büyük proje ise Fırtına dizisidir.

Özel hayatında ise Yıldırım Faslı oyuncu İmane Elbani ile 2016 yılında evlenmiş ve halen evliliği devam etmektedir. Bu Yıldırım’ın ikinci evliliğidir.

Son Güncelleme: 22.12.2019 13:47
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