Ramo dizisi ne zaman başlayacak? Yayın tarihi ve yayın günü açıklandı!

Dizilerin yeni sezonlarının başlaması ile bazı diziler daha başlamadan hem hayran kitlesi oluşturdu hem de merakla beklenir oldu. Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımı yapılan Ramo dizisi çok geçmeden kadrosu ile beklenilen diziler arasında yerini aldı.

Oyuncu kadrosuna bakıldığında Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapımda ayrıca BKM imzası bulunuyor. İlk tanıtım sonrasında yayın tarihi belli olan dizinin 21 Ocak Cumartesi akşamı Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacağı kesinleşti.

Ramo dizisinin konusu

Ayrıca dizini yönetmen koltuğunda Yağız Alp otururken senaristliğini de Yılmaz Şahin üstlenmiş durumda.

İki aile arasında ki çatışmayı detaylıca anlatacak olan Ramo dizisi bu savaşın ortasında doğacak olan aşkıda işleyecek. Adana’da çekimleri yapılan dizinin bol aksiyonlu olduğu kadar izleyici heyecanlandıracak imkansız bir aşkında olacağı ve izleyenleri duygulandıracağı biliniyor.