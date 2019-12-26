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Ramo dizisi ne zaman başlayacak? Yayın tarihi ve yayın günü açıklandı!

Yeni sezon dizileri bomba gibi gelmeye devam ediyor. Son zamanların en fazla beklenen dizisi haline gelen Ramo'dan ilk fragman geldi. Oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizi pek çok kişi tarafından Ramo dizisi ne zaman başlayacak, Yayın tarihi ve yayın günü açıklandı başlıklarının araştırılmasına yol açtı. İşte Ramo dizisinin ne zaman başlayacağı hakkında tüm merak edilenler.

26 Aralık 2019 Perşembe 10:27
Ramo dizisi ne zaman başlayacak? Yayın tarihi ve yayın günü açıklandı!

Dizilerin yeni sezonlarının başlaması ile bazı diziler daha başlamadan hem hayran kitlesi oluşturdu hem de merakla beklenir oldu. Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımı yapılan Ramo dizisi çok geçmeden kadrosu ile beklenilen diziler arasında yerini aldı.

Oyuncu kadrosuna bakıldığında Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapımda ayrıca BKM imzası bulunuyor. İlk tanıtım sonrasında yayın tarihi belli olan dizinin 21 Ocak Cumartesi akşamı Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacağı kesinleşti.

Ayrıca dizini yönetmen koltuğunda Yağız Alp otururken senaristliğini de Yılmaz Şahin üstlenmiş durumda.

Ramo dizisinin konusu

İki aile arasında ki çatışmayı detaylıca anlatacak olan Ramo dizisi bu savaşın ortasında doğacak olan aşkıda işleyecek. Adana’da çekimleri yapılan dizinin bol aksiyonlu olduğu kadar izleyici heyecanlandıracak imkansız bir aşkında olacağı ve izleyenleri duygulandıracağı biliniyor.

Son Güncelleme: 26.12.2019 10:27
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