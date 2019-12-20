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Ramo dizisi nerede çekiliyor? Adana Taşkapı mahallesi var mı? Adana Taşkapı mahallesi nerdedir?

Show TV ekranlarında yakında izleyicileri ile bulaşacak olan Ramo dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. İzleyiciler “Ramo dizisi nerede çekiliyor?” ve “Adana Taşkapı mahallesi var mı?” sorularının yanıtlarını internet üzerinde araştırıyorlar. Peki merakla araştırılan Adana Taşkapı mahallesi nerededir? İşte Ramo dizisi hakkındaki ayrıntılı bilgiler…

20 Aralık 2019 Cuma 20:36
Ramo dizisi nerede çekiliyor? Adana Taşkapı mahallesi var mı? Adana Taşkapı mahallesi nerdedir?

İzleyiciler tarafından uzun zamandır merakla beklenen Ramo dizisi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Show TV ekranlarında yayınlanması için hazırlıklarını sürdüren Ramo dizisi için izleyicilerin heyecan kat sayısı giderek artıyor.

Oyuncu kadrosuna bakıldığında Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli isimlerin yer aldığı Ramo dizisinin yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın üstlenmiş durumda. BKM Yapım tarafından ortaya konan dizinin senaryosunu ise Yılmaz Şahin yazmakta.

Son olarak Ramo dizisi için yayınlanan tanıtım fragmanı izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. İzleyiciler fragmanı izlemeleri sonrasında Adana’nın Taşkapı Mahallesi hakkında araştırma yapmaya başladılar.

Adana’da Taşkapı Mahallesi Var mı?

Ramo dizisinin tanıtım fragmanında yer verilen Adana Taşkapı Mahallesi’nin gerçekten varolup olmadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ramo dizisinde Taşkapı Mahallesi oldukça önemli bir bölge olarak görülüyor. Ana karakter Ramo, Adana’nın kalbinden kopmuş olan bir gençtir ve avukat Sibel’e deliler gibi aşıktır. Belalı bir genç olarak karşımıza çıkan Ramo izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Diğer yandan Taşkapı Mahallesi olarak nitelendirilen bölgenin Adana’da gerçekten bu isimle varolmadığı biliniyor. Bu bağlamda Adana’da eğer böyle bir bölge varsa bile ismi Taşkapı Mahallesi değil. Bilindiği kadarıyla Adana’nın Hürriyet Mahallesi, belalı gençlerin bulunduğu ve her gün tehlikeli olayların yaşandığı bir mahalle olarak görülüyor. Ramo dizisinde de Taşkapı Mahallesi, gerçekteki Hürriyet Mahallesi’nden uyarlanmış olabilir.

Son Güncelleme: 20.12.2019 20:36
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