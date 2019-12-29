İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113684
ALTIN
289.862
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.8069
EURO
6.6449

Ramo nerede çekiliyor? Ramo dizisi oyuncuları ve konusu

Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrolünü üstlendiği Ramo nerede çekiliyor sorusunun yanıtı ortaya çıktı. İşte Ramo dizisi oyuncuları ve konusu ile ilgili merak edilenler ve daha fazlası.

29 Aralık 2019 Pazar 17:51
Ramo nerede çekiliyor? Ramo dizisi oyuncuları ve konusu

Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’i başrolde bir araya getiren Ramo dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Yıldırım’ın Ramazan karakterine, Bilgiç’in ise Avukat Sibel karakterine hayat vereceği Ramo dizisi için şimdiden pek çok sorunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Ramo dizisi oyuncu kadrosu

Güçlü bir oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük bir ilgi toplamayı başaran Ramo dizisinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’e; Cemre Baysel, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Yıldırım Gücük, Deniz Gürmüzar, Yiğit Özşener ve Nebil Sayın gibi isimler eşlik edecek.

ramo oyuncu kadrosu

Ramo dizisinin konusu ne?

Show TV ekranlarında büyük bir iddiayla yayın hayatına başlayacak Ramo dizisi, iki aile arasında yaşanan mücadelenin ortasında kalan bir imkansız aşkı anlatacak. Avukat Sibel ve mahalle delikanlısı Ramo’nun aşkı ekranlara taşınacak.

ramo murat yıldırım esra bilgiç

Ramo dizisi nerede çekiliyor?

Bir süredir büyük bir ilgiyle başlaması beklenen Ramo dizisinin nerede çekileceği de en fazla araştırılan konu başlıkları arasında yer aldı. Ramo dizisinin çekimleri beklenenin aksine İstanbul’da değil, Adana’da yapılıyor.

Son Güncelleme: 29.12.2019 17:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İZMİTLİ 2019-12-29 17:56:44

Kadro süper.biraya toplayana tebrikler.senoryada iyi se bu dizi iyi tutar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
GORBİ dizisinden final haberi geldi
GORBİ dizisinden final haberi geldi
Atiye dizisi Melisa Şenolsun sevişme sahnesiyle damga vurdu!
Atiye dizisi Melisa Şenolsun sevişme sahnesiyle damga vurdu!
Yaparsın Aşkım yarışması yılbaşı özel bölümü konukları belli oldu!
Yaparsın Aşkım yarışması yılbaşı özel bölümü konukları belli oldu!
Masterchef'in eski yarışmacısı Eda, Nalan hakkında kritik açıklamalarda bulundu!
Masterchef'in eski yarışmacısı Eda, Nalan hakkında kritik açıklamalarda bulundu!
Miray Daner ve Boran Kuzum Saygı dizisinde buluşuyor!
Miray Daner ve Boran Kuzum Saygı dizisinde buluşuyor!
Netflix yapımına molotof kokteylli saldırı
Netflix yapımına molotof kokteylli saldırı

Popüler Haberler

Kredi kartı hesap kesim tarihi değiştirmek için yöntemler
Evin tamamı için kredi veren bankalar hangileridir?
SGK laboratuvar tahlil sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? Tahlil sonuç sorgulama işlemleri
Zencefil, ıhlamur, adaçayı, papatya, kiraz sapı bitki çayları neye iyi gelir, faydaları nelerdir?
Köyde para kazandıracak karlı yeni iş fikirleri ve projeler
Çukur yeni bölüm neden yok? 30 Aralık Çukur neden yok? Show Tv Çukur niye yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?
Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik raporu nasıl alınır, şartları nedir?
Yarın okullar tatil mi? Hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar açık mı? 31 Aralık 2019 Salı resmi tatil mi?
Hekimoğlu yeni bölüm var mı yok mu? 31 Aralık neden yok, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Solgun ve mat cilde sahip olanlara cildi canlandıran doğal yüz maskesi önerileri
Günlük burç yorumları 22 Aralık 2019 Pazar - Astrolojik yıldız falınız size bugün için neler söylüyor?
Müge Anlı Whatsapp başvuru ve ihbar numarası
TV8 sabah programları 8'de Bugün ve Gel Konuşalım neden yayınlanmadı?
Kimse Bilmez neden final yapıyor? Kimse Bilmez final bölüm tarihi
Lucifer 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer yeni sezon kaç bölüm olacak?
Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam geldi mi? 2020 Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Akbank Iphone modellerine için sıfır faizli cep telefonu kredisi kampanyası
Yerli otomobil ön siparişi nasıl verilir?
Bağkur ve SSK hizmet günü birleştirmesi nasıl yapılır?
Baba Parası filmini kaç kişi izledi? Baba parası filmi hafta sonu izlenme rakamları
YOU 3. Sezon ne zaman yayınlanacak? You yeni sezon yayın tarihi ve konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.