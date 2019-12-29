Ramo nerede çekiliyor? Ramo dizisi oyuncuları ve konusu

Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’i başrolde bir araya getiren Ramo dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Yıldırım’ın Ramazan karakterine, Bilgiç’in ise Avukat Sibel karakterine hayat vereceği Ramo dizisi için şimdiden pek çok sorunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Ramo dizisi oyuncu kadrosu

Güçlü bir oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük bir ilgi toplamayı başaran Ramo dizisinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’e; Cemre Baysel, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Yıldırım Gücük, Deniz Gürmüzar, Yiğit Özşener ve Nebil Sayın gibi isimler eşlik edecek.

Ramo dizisinin konusu ne?

Show TV ekranlarında büyük bir iddiayla yayın hayatına başlayacak Ramo dizisi, iki aile arasında yaşanan mücadelenin ortasında kalan bir imkansız aşkı anlatacak. Avukat Sibel ve mahalle delikanlısı Ramo’nun aşkı ekranlara taşınacak.

Ramo dizisi nerede çekiliyor?

Bir süredir büyük bir ilgiyle başlaması beklenen Ramo dizisinin nerede çekileceği de en fazla araştırılan konu başlıkları arasında yer aldı. Ramo dizisinin çekimleri beklenenin aksine İstanbul’da değil, Adana’da yapılıyor.