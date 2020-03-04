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Ramo vuruluyor mu? Ramo’ya ne oluyor?

Show TV ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Ramo dizisinin 7.bölümü heyecanlı bir son ile bitmişti. Yeni bölümde Ramo vuruluyor mu? Neler oluyor? izleyici tarafından heyecanla bekleniyor. Yeni bölüm fragmanını yayınlayan Ramo dizisi yine nefesleri kesecek.

04 Mart 2020 Çarşamba 22:39
Ramo vuruluyor mu? Ramo’ya ne oluyor?

Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Görkem Sevindik, Yiğit Özşener, İdil Fırat, İlhan Şen, Macit Koper, Cemre Baysel ve Sacide Taşaner başrolleri paylaşıyor. 3 Mart Salı akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Ramo dizisinin 8.bölüm fragmanı yayınlandı.

Ramo Dizisi 8.Bölümde Neler Yaşanacak?

Yıllardır babasının intikamı peşinde olan Ramo, Süleyman’ın karşısına çıkmayı başarır. Süleyman’ı öldürmek için önünde artık hiçbir engel yoktur. Uzun yıllar boyunca sabırla beklemiş ve ince detaylarla uğraşarak bir plan yapmış olan Ramo sonunda başarmıştır. Ramo, Süleyman’ı yanına alır ve ikili bir yolculuğa çıkar. Bir çatışma yaşanır ve bu çatışma sırasında Alpay’ın kardeşi vurularak ölür. Alpay deliye döner ve anında karşı saldırıya başlar.

Alpay’ın hedefinde artık sadece Ramo yoktur. Alpay her şeyini kaybetmiştir ve bu uğurda büyük bir operasyona başlar. Savaşı başlatan Ramo’dur ve Yavuz bu nedenle artık Ramo’nun yanında olmayacağını söyler. Ramo fazla ileri gitmiştir ve başlattığı savaşta yalnız kalmıştır. Ramo ise ilk önce operasyon sırasında kurtaramadığı Fatoş’un peşine düşer. Sibel’de Ramo’yu Fatoş’un peşine düştüğü için desteklemektedir.

Fatoş’u kurtarmak için Ramo’nun önünde tek bir seçenek bulunmaktadır. Bu seçenek zorlu bir seçenek olsa bile Ramo kardeşi için her şeyi göze almaya hazırdır. Ancak Ramo ve Sibel’in kurtarma planları beklemedikleri bir hamle ile paramparça olur.

Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, BKM imzalı ve senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı Ramo dizisinde Ramo karakterine Murat Yıldırım hayat vermektedir. Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular da dizide yer alıyor.

Ramo,3 Mart 2020 Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Ramo Son Bölümde Neler Yaşanmıştı?

Ramo, Yavuz’un gerçekleri öğrendiğini öğrenir öğrenmez planları erkene çekmeye ve bir an önce savaşı başlatmaya karar verir. Fidan, Hasan ve Boz ile birlikte planı kuran Ramo, planları bozar ve ilk önce kardeşi Fatoş’u alacağını söyler. Evde kimse tarafından istenmeyen Sibel, Fatoş’u bulması gerektiği konusunda Ramo’yu destekler ve Neriman, Doğan ve Şahin ile aralarında büyük bir gerginliğin yaşanmasına neden olur. Olanlara rağmen Ramo, Sibel’i korumaya devam eder ve bu ikili arasında duygusal anlar yaşandı. Ramo, Sibel’i öptü ve "Bu sana son dokunuşum Sibel. Bizim için bir gelecek yok!" dedi.

Doğan ve Şahin, Ramo’nun babasının intikamını alamayacağına inanmaktadır ve bu nedenle habersiz bir şekilde Alpay’ın peşine düşerler. Doğan, Neşe’yi kullanır ve Alpay’ın nerede olduğunu öğrenir fakat öldürmek için Alpay’ın olduğu yere gittikleri zaman onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Neşe, her şeyi Alpay’a anlatmıştır. Doğan ve Şahin bir tuzağın içerisine düşer ve onları ölümden son anda Süleyman Ağa kurtarır. Ancak kurtarmasının bir nedeni vardır ve Alpay yerine Ramo’yu ister. Sibel’in de Ramo’ya bir teklifi vardır. Ailesinden bir daha kimsenin zarar görmesini istemiyorsa onunla birlikte hareket etmesini ister ancak Ramo bu teklifi kabul etmez.

Ramo bir karar verir ve bu karar ile birlikte Boz’un aile meclisine girer. Doğan ve Şahin bu duruma çok sinirlenirler. Gerginlik giderek artar ve Ramo, Doğan’a tokat atar. Bu iplerin kopmasına neden olur. Ramo, Adana komisyonundan yıllar önce hayatını kurtardığı Yılmaz’dan yardım alır ve tüm konseyi öldürecek operasyonları eş zamanlı olarak başlatır.

Neco, Fatoş’a yaklaşmaya çalışır ve Fatoş bu durumdan dolayı adeta deliye döner ve Neco’yu vurur. Komisyonda yer alan iki kişi planlara uygun olarak öldürülürken, Süleyman Ağa pavyondaki suikast ile ilgili bir telefon alarak durumdan haberdar olur. Alpay’da son anda haber alır ve kurtulmayı başarır. Süleyman Ağa kaçarken karşısına Ramo çıkar ve ikili karşı karşıya kalır.

Son Güncelleme: 04.03.2020 22:39
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