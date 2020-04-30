Ramo yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Ramo, sezona iddialı bir giriş yapmıştı. Kendi izleyici kitlesini oluşturan dizinin çekimleri koronavirüs nedeniyle Mart ayında durduruldu. Set yapılmaması sebebiyle dizinin yeni bölümleri ekranlara gelmedi.

BKM Film tarafından hazırlanan dizinin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın, senaryosunu ise Yılmaz Şahin yazıyor. Reytinglerde başarılı bir sıralama yakalayan dizi, ilk 10’da yer alıyor.

Ramo yeni sezon ne zaman başlayacak?

Ramo dizisinin yeniden ekranlara dönmesi için iki ihtimalden söz ediliyor. İlki, salgın Mayıs ayında sona ererse oyuncular Haziran ayının başında sete çıkarak sezon finali bölümü çekecekler. Diğer ihtimal ise salgın devam ederse yeniden sete çıkılmadan sezon finali yaptı sayılacak ve yeni sezon Eylül-Ekim aylarında başlayacak.

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