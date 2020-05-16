Recep İvedik 4 filmi konusu, oyuncuları ve çekim yerleri

Recep İvedik 4 filmi bu akşam TV 8 ekranlarında yayınlanacak. Serinin dördüncü filminde Recep, çocukların top sahasını kurtarmak için Survivor yarışmasına katılacak. Recep İvedik’in bu süreçte başına birbirinden komik olaylar gelecek. Kahramanımız bu olaylara kendine has üslubuyla çözerken, izleyenleri kahkahaya doyuracak.

Recep İvedik 4 filmi konusu ne?

Recep İvedik serisinin dördüncü filminde Recep mahalle takımının antrenörlüğünü yapmaktadır. Bir inşaat firması top oynadıkları sahayı satın almıştı. Recep sahayı geri almak için şirket patronuyla görüşür. Recep arsayı satın alacak parayı nasıl bulacağını düşünürken, televizyonda bir yarışma görür ve ıssız adaya gider.

Filmin yapımcılığını Çamaşırhane prodüksiyon üstlenirken, yönetmenliğini Togan Gökbakar üstlendi. Filmin senaryosunu ise Şahan Gökbakar kaleme aldı.

Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi?

Film senaryoda geçtiği gibi Maldivlerde çekilmiştir.

Recep İvedik filmi oyuncuları kimler?

Filmin senaryosunu da yazan Şahan Gökbakar Recep İvedik rolünü canlandırırken, oyuncuya şu isimler eşlik etmiştir:

Ali İhsan Varol -cAli İhsan Varol

İrfan Kangı - İrfan Bey (Issız ada sunucusu)

Cem Korkmaz - Halil İbrahim

Barış Bulut - Taylan

Ece İncebay - Aslıhan

Ekrem Aral Tuna - Arif

Aziz Karakaya - Apaçi Serkan

Bena Üçkaleler - Simge

Serkan Sağdıç - Burak

Caner Tanrıverdi - Cenk

Gülşah Yanaş - Gaye

Halil İbrahim Yılmaz - Necati

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 19:03