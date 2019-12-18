Reef Break 2. sezon yayınlanacak mı?

Başrolünde yıldız oyuncu Poppy Montgomery’nin yer alacağı Rees Break dizisinin yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağı merak konusuydu. Dizinin yeni sezonuyla ilgili karar verildi.

Reef Break resmen iptal

Dizi 20 Haziran da ilk sezonuyla ekranla gelmişti. İlk sezonunda 13 bölüm olarak yayınlanan dizinin yeni sezonunun iptal edildiği duyuruldu.

Dizinin yayınlandığı kanal Grand Hotel dizisinin ardından Reef Break dizisinin de yeni sezonda yayınlanmayacağını duyurdu. Kanal ayrıca her iki dizininde izlenme oranlarından memnun olmadığını ve diğer programların gerisinde kaldığını söyledi.

Reef Break dizisi ilk sezonuyla 18 – 49 yaş aralığı kategorisinde 0.3 reyting alarak 1.96 milyon izleyici ortalamasına ulaşmıştı.

Dizinin devam etme ihtimali görünmüyor!

Dizinin yapımcılığını üstlenen ABC Studios Reef Break dizisinin iptali, Keli Lee idaresindeki İngiltere merkezli ABC Studios Intenational’ın kapatılmasını kapsayan yurt dışı stratejisini yeniden değerlendirme sürecine bağladı.

Ayrıca ABC Studios dizinin yeniden ekranlara dönmesi için herhangi bir pazarlama girişiminde olmayacağını da bildirdi.

Reef Break konusu ve kadro bilgileri

Dizinin ana konusu The Reef adıyla bilinen Pasifik Okyanusu’ndaki bir adanın valisine bağlı olarak olayları çözmeye çalışan eski bir hırsız olan Cat Chambers karakterini anlatıyor. Cat oldukça rahat ve kendi bildiğini yapan bir karakterdir. Güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Cat’in geçmişi oldukça esrarengizdir. Adada geçen olayları hızlı ve bir o kadarda maceralı bir şekilde çözmeye çalışan Cat işinde oldukça iyidir.

Cat’in ortaya çıkışıyla birlikte eski FBI ajanı olan kocası ve Cat’a tutkulu bir şekilde aşık olan suç patronunun bir araya gelmesiyle olaylar gitgide karışmaya başlamıştır.

Dizi konusuyla dikkat çektiği kadar oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyordu. Başrollerinde Montgomery, Ray Stevenson, Desmond Chiam, Melissa Bonne ve Tamala Shelton gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Dizinin senaristliğini Ken Sanzel yaparken, yapımcı kadrosunda ise Mark Rosner, Poppy Montgomery, Steve Pearlman ve Ruthanne Secuna gibi isimler yer alıyor.