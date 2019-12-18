İstanbul 12°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
110599
ALTIN
282.517
DOLAR
5.9363
STERLİN
7.7452
EURO
6.6025

Reef Break 2. sezon yayınlanacak mı?

Reef Break dizisi ilk sezonuyla izleyicilerden tam not almıştı. Yeni sezonda belirsizliğini koruyan dizide, Reef Break 2. Sezon yayınlanacak mı? şeklinde sorular gündeme gelmişti. Dizinin yapımcılarından açıklama geldi. İşte o açıklamalar.

18 Aralık 2019 Çarşamba 21:59
Reef Break 2. sezon yayınlanacak mı?

Başrolünde yıldız oyuncu Poppy Montgomery’nin yer alacağı Rees Break dizisinin yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağı merak konusuydu. Dizinin yeni sezonuyla ilgili karar verildi.

Reef Break

Reef Break resmen iptal

Dizi 20 Haziran da ilk sezonuyla ekranla gelmişti. İlk sezonunda 13 bölüm olarak yayınlanan dizinin yeni sezonunun iptal edildiği duyuruldu.

Dizinin yayınlandığı kanal Grand Hotel dizisinin ardından Reef Break dizisinin de yeni sezonda yayınlanmayacağını duyurdu. Kanal ayrıca her iki dizininde izlenme oranlarından memnun olmadığını ve diğer programların gerisinde kaldığını söyledi.

Reef Break dizisi ilk sezonuyla 18 – 49 yaş aralığı kategorisinde 0.3 reyting alarak 1.96 milyon izleyici ortalamasına ulaşmıştı.

Reef Break 2

Dizinin devam etme ihtimali görünmüyor!

Dizinin yapımcılığını üstlenen ABC Studios Reef Break dizisinin iptali, Keli Lee idaresindeki İngiltere merkezli ABC Studios Intenational’ın kapatılmasını kapsayan yurt dışı stratejisini yeniden değerlendirme sürecine bağladı.

Ayrıca ABC Studios dizinin yeniden ekranlara dönmesi için herhangi bir pazarlama girişiminde olmayacağını da bildirdi.

Reef Break konusu ve kadro bilgileri

Dizinin ana konusu The Reef adıyla bilinen Pasifik Okyanusu’ndaki bir adanın valisine bağlı olarak olayları çözmeye çalışan eski bir hırsız olan Cat Chambers karakterini anlatıyor. Cat oldukça rahat ve kendi bildiğini yapan bir karakterdir. Güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Cat’in geçmişi oldukça esrarengizdir. Adada geçen olayları hızlı ve bir o kadarda maceralı bir şekilde çözmeye çalışan Cat işinde oldukça iyidir.

Cat’in ortaya çıkışıyla birlikte eski FBI ajanı olan kocası ve Cat’a tutkulu bir şekilde aşık olan suç patronunun bir araya gelmesiyle olaylar gitgide karışmaya başlamıştır.

Dizi konusuyla dikkat çektiği kadar oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyordu. Başrollerinde Montgomery, Ray Stevenson, Desmond Chiam, Melissa Bonne ve Tamala Shelton gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Dizinin senaristliğini Ken Sanzel yaparken, yapımcı kadrosunda ise Mark Rosner, Poppy Montgomery, Steve Pearlman ve Ruthanne Secuna gibi isimler yer alıyor.

Son Güncelleme: 18.12.2019 21:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halk TV'de Serhan Asker görevinden istifa etti
Halk TV'de Serhan Asker görevinden istifa etti
Sefirin Kızı dizisi ilk yayın gününde dikkatleri üzerine çekti
Sefirin Kızı dizisi ilk yayın gününde dikkatleri üzerine çekti
İzlenme rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisi Guinness'e başvurdu
İzlenme rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisi Guinness'e başvurdu
Kral dizisi kadrosuna Neslihan Yeldan ve Nilperi Şahinkaya dahil oldu!
Kral dizisi kadrosuna Neslihan Yeldan ve Nilperi Şahinkaya dahil oldu!
Deniz Baysal hayranlarına kalp bıraktı
Deniz Baysal hayranlarına kalp bıraktı
Kanalların yayın akışları 16 Aralık Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kanalların yayın akışları 16 Aralık Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Popüler Haberler

Telefon suya düşerse ne yapılmalı? Telefon suya düştüğünde kurtarmak için yapılması gerekenler
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi kimdir? Gerçek adı nedir? İbrahim Çelikkol hakkında bilgiler
Ramo dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Show tv ramo ne zaman başlayacak?
2020 Almanya işçi alımı şartları neler? Almanya nitelikli işçi alımı başvuru adresi ve adaylar için şartlar
Mucize Doktor Ela neden yok? Diziden neden ayrıldı? Ela diziye geri dönecek mi?
Sigortam var ama hastanede gözükmüyor, muayene olamıyorum, sebebi nedir?
Sigortam asgari ücretten yatırılıyor gösteriliyor? Sigortam eksik yatıyor, ne yapmalıyım?
Gelir testi nedir, ne demektir? Gelir testi ne işe yarar? Kimler gelir testi yaptırmalıdır?
Gelir testi başvurusu nasıl, nereden yapılır? Gelir testi için nereye başvurulur?
Sosyal güvencesi olmayanlara devlet tarafından yapılan yardımlar nelerdir?
AÖF ders geçme notu kaçtır? Aöf vize notları geçme notunu yüzde kaç etkiliyor?
Sefirin Kızı Sancar kimdir? Gerçek adı nedir? Engin Akyürek rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Devlete borcum var mı? Devlete olan borçlarımı nasıl öğrenirim? Devlet borcu sorgulama
2020 En iyi yasal ve ücretsiz müzik indirme siteleri
Beren Saat paylaşımına tepkiler çığ gibi! Çıplak mı?
Kuruluş Osman Ertuğrul Bey diziye dönecek mi? Kuruluş Osman Ertuğrul ne zaman gelecek? Engin Altan Düzyatan diziye gelecek mi?
Yemekteyiz Emine Sursavur yarışmadan elendi mi? Emine Sursavur neden diskalifiye oldu? Yemekteyiz'de diskalifiye şoku!
Simit Sarayı kime aittir, sahibi kimdir? Simit Sarayı sahibi ve ortakları
Yıl sonu kredi kartı puanlarım silinecek mi?
Sefirin Kızı Kavruk Ömer kimdir? Gerçek adı nedir? Edip Tepeli hakkında bilgiler
Yeni Hayat dizisi ne zaman başlayacak? Yeni hayat dizisi kanalı ve oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.