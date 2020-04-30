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Refika ile Test Mutfağı sunucusu Refika Birgül kimdir?

Refika ile Test Mutfağı sunucusu Refika Birgül kimdir? Yemek dalında birçok başarısı olan Refika Birgül, televizyon ekranlarında da birçok yemek programı sunmuştur. Son olarak Show Tv ekranlarında Refika ile Test Mutfağı programını sunmaya başlayan usta şef hakkında bilgiler izleyici tarafından merak ediliyor.

30 Nisan 2020 Perşembe 15:56
Refika ile Test Mutfağı sunucusu Refika Birgül kimdir?

Show Tv yepyeni bir yemek programını yayınlamaya başladı. Refika Birgül ile Test Mutfağı isimli yemek programı ile izleyici yeni yemeklerle tanışıyor. Büyük ilgi gören programın sunucu Refika Birgül izleyicilerin aşina olduğu bir yüz.

Refika Birgül, son olarak Fox Tv ekranlarında yemek programı sunuyordu. Artık Show Tv ekranlarında yemek programı sunan sevilen sunucu Refika Birgül, hafta içi her gün Show Tv ekranlarında Refika Birgül ile Test Mutfağı adlı programı ile izleyici karşısına çıkacak. Show Tv ekranlarının yeni programı hafta içi her gün saat 14.45’te ekranlarda olacak. Pazartesi günü ilk bölümünü yayınlayan Refika Birgül ile Test Mutfağı büyük beğeni kazandı.

Ramazan ayında iftar sofralarına uygun birbirinden lezzetli yemek tarifleri veren Refika Birgül, insanların her gün bugün evde ne yemek yapsam derdine de çare oluyor. Evde kolayca lezzetli yemek hazırlamanıza yardımcı olan Refika Birgül, hünerlerini sergileyecek ve nasıl lezzetli yemekler yapıldığının tüyolarını verecek. Hafta içi her gün Show Tv ekranlarına gelmeye başlayan program Show TV’nin izlenme oranlarını da arttırdı.

Show TV Refika Birgül ile Test Mutfağı Programı Başladı!

Sevilen yemek programı sunucuları arasında yer alan ve birbirinden lezzetli yemekler yapan Refika Birgül, Fox Tv ekranlarından Show TV ekranlarına geçiş yaptı. Artık Show TV ekranlarında yer alan Refika Birgül ile Test Mutfağı programını sunacak. Program hafta içi her gün saat 14.45’te Show TV ekranlarında olacak. İftar için ne yemek yapacağını bilmeyenlere yardım edecek olan usta şef Refika Birgül’ün programının ilk bölümü büyük ilgi gördü. Yemek programı Ramazan ayı boyunca devam edecek. Lezzetli yemeğin tüyolarını veren Refika Birgül hakkında detaylı bilgi seyirci tarafından merak ediliyor.

Refika Birgül Kimdir?

19 Mayıs 1980 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirmiştir. Üniversite okurken ünlü yönetmen Yavuz Turgul’un ajansında çalışmıştır ve reklamcı olmak için okuldan ayrılma kararı almıştır. Reklamcılık işinden de vazgeçen Refika, birçok iş kolunda üst düzey yöneticilik yapmıştır.

Daha sonra yemek programlarına ilgi duymaya başlamış ve kendini geliştirmek için atölye kurmuştur. Bu atölyede değişik yemekler yapmaya başlamıştır. Arçelik ile birlikte Mucize Lezzetler adında bir programı yürütmüş ve yemek programı ile birçok ödülün sahibi olmuştur. Programlar ile kalmamış yemek ve mutfak ile ilgili kitaplar da yazmış ve bu kitapları yayınlamıştır. Son olarak Show Tv ekranlarında Refika Birgül ile Test Mutfağı programını sunmaktadır.

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Son Güncelleme: 30.04.2020 15:56
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