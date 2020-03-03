Reyhan Yemin dizisinden ayrılacak mı? Özge Yağız Yemin’den ayrılacak mı? Hangi dizide oynayacak?

Özge Yağız’a ilişkin magazin gündemini sallayacak iddialar ortaya çıkmaya başladı. Yemin dizisi yapımcısı Karamel Film, Emanet adında yeni bir dizi için kolları sıvamıştı. Haftalık 120 dakikalık bir dizi olacağı bilinen Emanet’in prime time da ekranlara geleceği belirtiliyor.

Özge Yağız Yemin dizisinden ayrılacak mı?

Karamel Film, 2020 Eylül ayı için hazırlıklarını sürdürdüğü Emanet dizisine kadın başrol oyuncusu arayışı içerisinde ancak Özge Yağız’dan daha iyi bir altenatifin de olmadığı konuşuluyor. Günlük diziler yüksek reytingler alsa da, yayınlanmış olduğu saatlerde saniye başı reklam fiyatı çok daha düşük olduğundan günlük dizi oyuncuları ve yapımcılarının kazançları kısıtlı olmaktadır.

Reyhan Yemin’den ayrılacak mı?

Kanal 7 yetkilileri Karamel Film’in planını onaylayınca Özge Yağız ile görüşmeler yapılmaya başlandı. Yağız eğer Karamel Film’in teklifini kabul ederse Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak Emanet dizisinin kadın başrolü olacak.

Yemin dizisinde iki sezondur Reyhan karakterini canlandıran Özge Yağız’ın 2020 Mayıs ayına kadar Karamel Film ile sözleşmesi devam ediyor. Ünlü oyuncu 2020 Mayıs ayına kadar Yemin dizisinden ayrılamayacak.

Özge Yağız Yemin dizisinden sonra hangi dizide rol alacak?

Özge Yağız’ın ilerleyen yıllarda günlük dizilerde kalmayacağı ve büyük projelere adım atacağı belirtiliyor. Yemin dizisini tadında bırakıp büyük projelerde bulunarak ismini geniş kitlelere duyurabileceği üzerinde duruluyor.