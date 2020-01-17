Rise of Empires: Ottoman Netflix resmi fragmanı yayınlandı!

Uzun süredir çalışmaları devam eden Rise of Empires: Ottoman belgesel filmi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak izleyiciler tarafından merakla beklenen belgesel filmin resmi fragmanı yayınlandı. Fragman kapsamında belgesel filmin 24 Ocak tarihinden itibaren Netflix üzerinden izlenebileceği ifade edildi.

Rise of Empires: Ottoman belgesel filmi elde edilen bilgilere göre toplamda 6 bölümden oluşacağı görülüyor. Belgeselde 2. Mehmet, yani Fatih Sultan Mehmet dönemi konu alınıyor. Belgeselde dönem içinde İstanbul’un fethedilmesini ve imparatorluğun yükselişi anlatılıyor.Belgeselin oyuncu kadrosuna bakıldığında karşımıza oldukça ünlü isimler çıkıyor.

Rise of Empires Oyuncuları

Belgesel filmin oyuncularına bakıldığında Cem Yiğit Üzümoğlu, Tuba Büyüküstün, Birkan Sokullu, Selim Bayraktar, Osman Sonant, Damla Sönmez, Tolga Tekin ve Ushan Çakır gibi isimler yer alıyor. Diğer yandan dizinin seslendirmesini ise pek çok kişinin aşina olduğu, Game Of Thrones dizisinde Tywin Lannister karakterini canlandıran Charles Dance’nin gerçekleştirdiği biliniyor.

İşte Rise of Empires: Ottoman belgeselinin yayınlanan resmi fragmanı…