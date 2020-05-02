Rıza BabaArka Sokaklar yeni bölümlerinde neden yok? Zafer Erdin diziden ayrıldı mı, ne zaman geri dönecek?

Kanal D ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan ve milyonlarca vatandaşımız tarafından ilgiyle izlenen yapımların başında gelen Arka Sokaklar, koronavirüs salgınından dolayı çekimlerine ara vermişti. Normalleşme sürecinin başlamasıyla çekimlerine devam edilen dizinin yeni bölümlerinde Rıza Baba’nın olmayışı diziden ayrılıp ayrılmadığına dair merak konusu oluşturdu.

Rıza Baba Arka Sokaklar Yeni Bölümlerinde Neden Yok?

Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Şevket Çoruh gibi usta oyuncuların bulunduğu dizi, bir süre çekimlerine ara verdikten sonra geçtiğimiz haftadan itibaren çekimlerine başladı. Dizinin yapımcılığını Erler Film üstleniyor. Hafta içinde 550 bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak olan dizide herkesi şaşırtan bir olay yaşandı.

Her Cuma Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümünde Rıza Baba koronavirüs salgınından dolayı etkilendi. Zafer Erdin, 65 yaş üstü olduğundan riskli grupta yer aldığı için evinden çıkamıyor ve çekimlere katılamıyor. Rıza Baba’yı virüs süreci bitene kadar ekranlarda maalesef göremeyeceğiz. Diziye görüntülü konferans ile katılması da muhtemel. Rıza Baba 65 yaş üstü olduğundan evinde kalıyor. Bu yüzden dizinin çekimlerine katılamıyor. Rıza Baba’nın Arka Sokaklar dizisinden ayrılmadığını belirtmek istiyoruz.

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