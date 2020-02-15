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ROK Güneş gazetesine başladı! Boşnaklar ayaklandı

Bir dönem Boşnaklarla ilgili son derece çirkin ithamlarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı bir gazetede yazı paylaşmaya başladı. ROK Güneş gazetesine başladı! Bu gelişme sonrasında Boşnaklar ayaklandı. İşte ayrıntılar ve çok daha fazlası…

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:49
ROK Güneş gazetesine başladı! Boşnaklar ayaklandı

Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz dönem içinde Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol isimli programda Boşnaklarla ilgili olarak oldukça çirkin bir hakaret etmişti. Bu söylemleri ardından pek çok kişi tarafından büyük tepki alan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında birçok suç duyurusunda bulunulmuştu.

Özellikle Boşnaklar tarafından büyük baskı altına alınan ve protesto edilen Rasim Ozan Kütahyalı’nın Sabah Gazetesi’ndeki yazılarına son verilmişti. Ardından Beyaz TV programından da çıkarılan Kütahyalı Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve hükümet yetkililerinden de sert eleştirilere maruz kalmıştı.

Boşnaklara ettiği hakaret sonrasında İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı mahkeme tarafından "halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezası verilmişti.

Son olarak Rasim Ozan Kütahyalı Güneş gazetesinde yazarlık yapmaya başladı ve ilk yazısı dün Türk Medya kapsamındaki Güneş’in intenet sitesinde paylaşıldı.

“Boşnaklar Olarak Güneş Gazetesini Kınıyoruz”

Rasim Ozan Kütahyalı’nın Güneş Gazetesi’nde yazarlığa başlaması ardından Boşnaklar sosyal medya üzerinde Güneş Gazetesi’ne ağır tepkiler yağdırdılar. Boşnakların sosyal Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekildeydi.

“Boşnaklar olarak Güneş gazetesini kınıyoruz… Biz Boşnaklara Yönelik Hakaret Eden Rasim Ozan Kütahyalı bugün Güneş Gazetesinde İlk yazısını yazmış. Biz Boşnaklar olarak bu şahsiyeti hiç bir yerde görmek istemiyoruz. Güneş gazetesini kınıyoruz.”

Son Güncelleme: 15.02.2020 15:49
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