RTÜK, Netflix'i 'Aşk 101' dizisi için uyardı! Gözümüz üzerinizde!

Netflix'te yayınlanmaya hazırlanan yeni Türk dizisi Aşk 101, konusuyla oldukça fazla tartışmalara yol açaraken dizide eşcinsel sahnelerinden olduğu öne sürüldü ve bu sahnelerin olmasıda tepkilere neden oldu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ise diziyle ilgili bir açıklama yaparak tartışmalara katıldı ve Netflix’i bununla ilgili uyardıklarını ve 'ahlaksızlığa geçit vermeyeceklerini' söyledi.

Önümüzdeki günlerde yayına girmeye hazırlanan Aşk 101 dizisi daha yayınlanmadan sosyal medyada bir sahte hesap üzerinden yapılan paylaşım ile tartışmaların odak noktası haline geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Aşk 101’de eşcinsel bir karakter olduğunu iddia eden sahte hesaptan yapılan paylaşıma tepki göstermişlerdi. Yapılan paylaşımın ardından başlayan tartışmanın giderek büyümesi üzerine Netflix, bir açıklama yaptı ve dizi ve karakterler konusunda sadece kendi açıklamalarının dikkate alınmasını istemiş ve tartışmayı sona erdirmişti. Şimdi tartışmaya RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de katıldı.

RTÜK Başkanı Şahin,dizi hakkında yaptığı açıklamasında “Uyardık, gözümüz üzerlerinde. Çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine göz yummamız mümkün değildir. Kırmızı çizgilerimiz bellidir. RTÜK yönetimi olarak toplumumuzu rahatsız edecek her türlü yayın içeriğine geçit vermemekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Aşk 101’le ilgili tartışmalar nedeniyle Netflix ile bir görüşme yaptıklarını belirten RTÜK Başkanı, Netflix’in dizi karakterlerine dair dolaşan iddiaların asılsız olduğunu söylediğini ve iddiaların doğru çıkması durumda tavırlarının net olduğunu da sözlerine ekledi.

AŞK 101 DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

1990'lı yılalrın Türkiyesi'nin anlatıldığı dizide dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor.

1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.

AŞK 101 OYUNCULARI

Kubilay Aka – Kerem

Kaan Urgancıoğlu – Kemal

Alina Boz – Eda

Pınar Deniz – Burcu

Mert Yazıcıoğlu – Sinan

Selahattin Paşalı – Osman

İpek Filiz Yazıcı – Işık

Müfit Kayacan – Necdet

Bade İşçil

AŞK 101 DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix üzerinden yapılan açıklamaya göre, Aşk 101 dizisi 24 Nisan 2020 tarihinde izleyiciyle buluşacak.