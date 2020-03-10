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RTÜK'ten Üniversite atağı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Bilinçli bir medyanın oluşması için üniversiteler ile buluşma başlatıyor.

10 Mart 2020 Salı 00:15
RTÜK'ten Üniversite atağı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), yapılan açıklamaya göre, sektör temsilcileriyle bir araya gelinen ve "RTÜK Medya Buluşmaları" adıyla başlatılan zincir toplantılar, "RTÜK-Üniversite Buluşması" ile devam edecek. 

İletişim fakültelerinin yöneticileri ve akademisyenleriyle bir araya gelecek RTÜK, ilerleyen aşamada sürece öğrencileri de dahil edecek.

"RTÜK-Üniversite Buluşmaları" başlığıyla periyodik düzenlenecek toplantıların ilki, 12 Mart'ta İstanbul'da yapılacak. Toplantıya, İstanbul ve KKTC'de bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinden yaklaşık 40 akademisyen katılacak.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in konuşmasıyla başlayacak etkinlikte, Üst Kurul yöneticileri sunum yapacak. Toplantının ikinci bölümünde ise akademisyenler sektöre ilişkin görüş ve önerilerini paylaşacak.

"RTÜK-Üniversite Buluşması"nın ikinci toplantısı ise 20 Mart'ta Türkiye genelindeki üniversitelerin iletişim bölümündeki akademisyenlerle Ankara'da yapılacak.

"Bilinçli bir medyanın oluşmasını istiyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen RTÜK Başkanı Şahin, iletişim fakültesi mezunu olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sektörümüzün önemli paydaşlarından olan akademik camiayla buluşacak olmaktan dolayı son derece heyecanlıyız, ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. İletişim fakültelerine ve öğrencilerine kapılarımız soruna kadar açık. Birlikte ortak projeler hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Kamuoyu araştırmalarımızı karşılıklı olarak paylaşacağız. Toplantılardan çok önemli çıktılar bekliyoruz. İletişim alanındaki akademik camiayı ve öğrencilerini çok önemsiyoruz. Radyo ve televizyon sektörünün insan kaynağını yetiştiren iletişim fakültelerine pozitif ayrımcılık yaparak daha bilinçli bir medyanın oluşmasını istiyoruz."

Anahtar Kelimeler:
RTÜK
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