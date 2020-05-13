Şabaniye Filmi Konusu ve Oyuncu Kadrosu!

Kemal Sunal’ın başrolünde olduğu ve farklı konusu ile izleyenlere kahkaha tufanı yaratan Şabaniye filmi SHOW TV ekranlarında yayınlanmadan önce merak edilmeye başlandı. Hangi yılda nerede çekildiği, konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya devam ediyor.

Kadın kılığında rol yapan Kemal Sunal farklı konusu ve işleyişi ile izleyenleri güldürmeye hazırlanıyor. 1984 yılında İstanbul ve İzmir’de çekilen ve aynı yıl vizyona giren film büyük başarılar elde etmiştir.

Şabaniye filmi konusu

Kan davası yüzünden Şaban’ı bulmak için köye gelen bir grup aile Şaban’ı öldürmek ister. Kunaz olan Şaban kaçmak için annesi ile plan yaparak kadın kılığına girer. İlk olarak kan davalısını kendisine aşık eden Şabaniye daha sonra şarkıcı olur. Şaban’ı aradığı kadar Şabaniye’ye aşık olan kanlının yaptıkları ve aralarında geçen olaylar gülünçtür.

Şabaniye filmi oyuncu kadrosu

Kemal Sunal - Şaban / Şabaniye

Çiğdem Tunç - Nazlı

Erdal Özyağcılar - Şeyhmus

Adile Naşit - Hatice

Reha Yurdakul - Şef Garson

Aliye Rona - Ayşe

Turgut Boralı - Dursun

Sırrı Elitaş - Şaban'ın Babası

Kartal Tibet - Kartal Tibet

Nermin Denizci - Assolist

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 21:56