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Şampiyon dizisi Elisa kimdir? Gerçek adı ne? Gizem Karaca rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Gizem Karaca TRT’nin başarılı dizisi Şampiyon’a Elisa karakteriyle dahil oldu. Peki Şampiyon dizisi Elisa kimdir, gerçek adı ne? İzleyicilerin merak ettiği güzel oyuncu Gizem Karaca rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberimizde.

26 Ocak 2020 Pazar 03:39
Şampiyon dizisi Elisa kimdir? Gerçek adı ne? Gizem Karaca rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Ekranların sevilen dizisi Şampiyon oyuncu kadrosunu güçlendiriyor. TRT’nin başarılı dizinin başrollerinde Tolgahan Sayışman, Erkan Avcı, Erdal Özyağcılar gibi sevilen isimler yer alıyor. Diziye ünlü bir isim daha katıldı.

gizem karaca

Güzel oyuncu Gizem Karaca Şampiyon dizisine katıldı. Gizem Karaca dizide Elisa karakterine hayat verecek.

Şampiyon dizisi Elisa kimdir?

Güzel oyuncu Gizem Karaca diziye İştar Gökseven’in canlandırdığı Derviş Aladağlı’nın üvey kızı Elisa olarak katılacak.

Elisa karakterinin dikkat çeken yönleri ise özgür ruhu, kararlı ve net biri olmasıdır. Elisa istediğini almak için azimle uğraşan bir kişiyken onun sırrı herkesin merak konusu olacak.

Gizem Karaca kim?

9 Temmuz 1992 yılında doğan güzel oyuncu anne tarafından Anavut, baba tarafından ise Selanik kökenlidir. Karaca İstanbul doğumludur. Karaca 7 yaşındayken ailevi sebeplerde Amerika’ya taşınmıştır. Karaca 6 sene Florida’da yaşamış, oradan sonra ise Kanada’ya geçmiştir. Güzel oyuncu 2007 yılında ise İstanbul’a dönmüştür. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümüne girmeyi başarmıştır.

2011 yılında ise Uğurkan Erez’in tavsiyesi üzerine güzellik yarışmasına katılan Karaca okulunu dondurarak kariyerine başlamıştır. Güzel oyuncu ilk olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde 4 bölüm figüran olarak yer almıştır. 2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. olan Karaca, 2012 yılında ilk büyük projesi olan Eve Düşen Yıldırım dizisinde başrolde yer almıştır. Ardından Emir’in Yolu dizisinde de yer almıştır.

Gizem Karaca oyunculuk eğitimi almak için New York Film Akademisi’nde eğitim gördükten sonra yurda dönerek “ Benim Hala Umudum Var” dizisinde başrolde yer aldı.

Şampiyon dizisi künye

TRT’nin başarılı dizisi Şampiyon’un yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller yaparken, dizinin senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün yazıyor. Dizinin yönetmeliğini ise Ketche lakabıyla bilinen Hakan Kırvavaç ve Müge Uğurlar yapıyor.

Dizi 17. bölümü ile 19 Ocak Pazar günün saat 20:00’de TRT 1 ekranlarında olacak.

Son Güncelleme: 26.01.2020 03:39
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