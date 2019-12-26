Şampiyon yeni bölüm neden yok? TRT1 29 Aralık Şampiyon neden yayınlanmıyor?

TRT1 ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını BSK Yapım’ın üstlendiği Şampiyon dizisi 12 Eylül 2019 tarihinde yayın hayatına başlamıştı. 3 Kasım gününden sonra yayın tarihi Perşembe gününden Pazar gününe alınan dizi reytinglerini bir türlü yükseltemedi.
TRT1 haricindeki tüm kanallar yılbaşı haftası nedeniyle 2 hafta çekimlere ara verdiğini duyurmuştu. Ancak Şampiyon dizisi için durum biraz farklı. Dizi düşük reytinglerle mücadele ettiği için yayın hayatına 1 hafta ara verme kararı aldı.
Şampiyon dizisi ne zaman yayınlanacak?
Şampiyon dizisi 5 Ocak Pazar yeni bölüm fragmanı:
Son Güncelleme: 26.12.2019 13:00