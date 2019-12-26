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Şampiyon yeni bölüm neden yok? TRT1 29 Aralık Şampiyon neden yayınlanmıyor?

Oyuncu kadrosu ile ekranlara iddialı bir giriş yapan Şampiyon dizisi birçok kişi tarafından çok sevildi. Yeni bölüm fragmanını farklı bir tarihte gören izleyiciler Şampiyon yeni bölüm neden yok, TRT1 29 Aralık Şampiyon neden yayınlanmıyor, sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar.

26 Aralık 2019 Perşembe 13:00
Şampiyon yeni bölüm neden yok? TRT1 29 Aralık Şampiyon neden yayınlanmıyor?

TRT1 ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını BSK Yapım’ın üstlendiği Şampiyon dizisi 12 Eylül 2019 tarihinde yayın hayatına başlamıştı. 3 Kasım gününden sonra yayın tarihi Perşembe gününden Pazar gününe alınan dizi reytinglerini bir türlü yükseltemedi.

 TRT1 haricindeki tüm kanallar yılbaşı haftası nedeniyle 2 hafta çekimlere ara verdiğini duyurmuştu. Ancak Şampiyon dizisi için durum biraz farklı. Dizi düşük reytinglerle mücadele ettiği için yayın hayatına 1 hafta ara verme kararı aldı.

Şampiyon dizisi ne zaman yayınlanacak?

Şampiyon dizisi hem senaryoyu yeniden düzenlemek, hem de oyuncuların verimini arttırmak için 29 Aralık Pazar akşamı ekranlarda olmayacak. Bu kısa süreli tatilin ardından ise 5 Ocak Pazar akşamı Şampiyon dizisi yeniden sevenleriyle buluşacak.

Şampiyon dizisi 5 Ocak Pazar yeni bölüm fragmanı:

Son Güncelleme: 26.12.2019 13:00
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