Şampiyon yeni bölüm neden yok? TRT1 29 Aralık Şampiyon neden yayınlanmıyor?

TRT1 ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını BSK Yapım’ın üstlendiği Şampiyon dizisi 12 Eylül 2019 tarihinde yayın hayatına başlamıştı. 3 Kasım gününden sonra yayın tarihi Perşembe gününden Pazar gününe alınan dizi reytinglerini bir türlü yükseltemedi.

TRT1 haricindeki tüm kanallar yılbaşı haftası nedeniyle 2 hafta çekimlere ara verdiğini duyurmuştu. Ancak Şampiyon dizisi için durum biraz farklı. Dizi düşük reytinglerle mücadele ettiği için yayın hayatına 1 hafta ara verme kararı aldı.

Şampiyon dizisi ne zaman yayınlanacak?

Şampiyon dizisi hem senaryoyu yeniden düzenlemek, hem de oyuncuların verimini arttırmak için 29 Aralık Pazar akşamı ekranlarda olmayacak. Bu kısa süreli tatilin ardından ise 5 Ocak Pazar akşamı Şampiyon dizisi yeniden sevenleriyle buluşacak.

Şampiyon dizisi 5 Ocak Pazar yeni bölüm fragmanı: