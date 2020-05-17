Şansımı Seveyim filmi konusu ve oyuncu kadrosu!

ATV ekranlarında yayınlanacak olan cem Gelinoğlu filmi Şansımı seveyim merak edilmeye devam ediyor. Şanssızlığı yüzünden başı sürekli belaya giren Sebahattin’in hikayesinin anlatıldığı film 2017 yılında çekilmiştir.
Şansımı Seveyim filmi nerede çekildi?
İstanbul Beykoz ve Kocaeli Darıca’da çekimleri tamamlanan film sakarlıkları ile ünlü bir kişinin hayat hikayesini anlatmaktadır.
Şansımı Seveyim Filminin konusu
Şanssızlığı ile ünlenen Sebahattin’in hayat hikayesi anlatıldığı filmde başına sürekli uğursuz olaylar geldiği için herkes Sebahattin’den kaçmaktadır. Panayırda tanıştığı Yaprak’a aşık olan Sebahattin, uğursuzluğundan kurtulmak için geçmişte ah aldığı insanları tekrar bularak helallik isteyecektir.
Şansımı Seveyim oyuncu kadrosu
Cem Gelinoğlu-Sebahattin
Gökhan Kıraç-İzzet
Ümit Yesin-Sado
Metin Yıldız-Nizam
Zeynep Tuğçe Bayat-Yaprak
Gülsüm Alkan-Sabiha
Mustafa Kırantepe-Durmuş
Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 23:09