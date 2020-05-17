Şansımı Seveyim filmi konusu ve oyuncu kadrosu!

ATV ekranlarında yayınlanacak olan cem Gelinoğlu filmi Şansımı seveyim merak edilmeye devam ediyor. Şanssızlığı yüzünden başı sürekli belaya giren Sebahattin’in hikayesinin anlatıldığı film 2017 yılında çekilmiştir.

Şansımı Seveyim filmi nerede çekildi?

İstanbul Beykoz ve Kocaeli Darıca’da çekimleri tamamlanan film sakarlıkları ile ünlü bir kişinin hayat hikayesini anlatmaktadır.

Şansımı Seveyim Filminin konusu

Şanssızlığı ile ünlenen Sebahattin’in hayat hikayesi anlatıldığı filmde başına sürekli uğursuz olaylar geldiği için herkes Sebahattin’den kaçmaktadır. Panayırda tanıştığı Yaprak’a aşık olan Sebahattin, uğursuzluğundan kurtulmak için geçmişte ah aldığı insanları tekrar bularak helallik isteyecektir.

Şansımı Seveyim oyuncu kadrosu

Cem Gelinoğlu-Sebahattin

Gökhan Kıraç-İzzet

Zerrin Sümer-Meryem

Ümit Yesin-Sado

Metin Yıldız-Nizam

Zeynep Tuğçe Bayat-Yaprak

Gülsüm Alkan-Sabiha

Mustafa Kırantepe-Durmuş

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 23:09